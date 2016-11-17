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البورصة تواصل المكاسب و تربح 8.2 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

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البورصة تواصل المكاسب و تربح 8.2 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع البورصة تواصل المكاسب و تربح 8.2 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

البورصات العربية – أرشيفية

ربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 8.2 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، ليغلق عند مستوى 544,104 مليار جنيه، كما ارتفعت كافة مؤشرات البورصة عدا مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 2.04% ليغلق عند مستوى 11221 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 1761 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 10909 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 428 نقطة، ووارتفع مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 1018 نقاط.

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