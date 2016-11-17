استقالة عماد النحاس من أسوان.. والمجلس يبحث عن "بديل"

كتب فتحى الشافعى

وافق مجلس إدارة أسوان، برئاسة الدكتور حسن عبد القادر، على الاستقالة التى تقدم بها عماد النحاس المدير الفنى لفريق الكرة، بعد تراجع أداء ممثل الصعيد مؤخراً.

ويعقد مسئولو أسوان حالياً عدة جلسات من أجل اختيار خليفة النحاس لقيادة الفريق فى الفترة المقبلة، وأكد رئيس النادى لـ"اليوم السابع"، أن المجلس وافق على الاستقالة التى تم إخطار النادى بها ظهر اليوم، الخميس، وأن المجلس يبحث عن بديل للنحاس حالياً.

وتوقف رصيد أسوان عند النقطة الخامسة فى بطولة الدور يحتل بها المركز الخامس عشر، وخسر أمس، الأربعاء، من الشرقية (2_3) فى الجولة التاسعة لبطولة الدورى.