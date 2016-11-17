ضبط متهم بتزوير 1456 دولار بالمرج

كتب : أحمد أبوالحسن

ضبطت وحدة مباحث المرج علاء ع 36 عاما بأوراق مالية مقلده حيث عثر على 1456 ورقة ماليه فئة 100 دولار بعقار بمنطقة المهاجرين ملك لخاله وائل م 45 عاما صاحب محل أصله قنا .

و بإجراء التحريات تبين أنه تعرف على شخصين أوهماه بوجود تماثيل أثرية بمنزل خاله بقنا عقب قيامهما بأعمال الحفر أدعيا العثور على تمثالين أثريين وطالباه بمبلغ 70 ألف جنيه لعرضهما على خبير لتثمينهما ، وعقب تسليمهما المبلغ ماطلاه و و طالباه بمبالغ آخرى فارتاب فى أمرهما و أستشعر تعرضه لواقعة نصب ، و استعان بعمه عبدالرحيم ح 50 عاما مقيم بقنا و سابق اتهامه فى قضية مشاجرة بالمطرية و محكوم عليه فى قضيتين تبديد ، و ضرب بإجمالى حبس سنة ، ويقوم بتقليد العملات و تحصل منه على المبلغ المالى المضبوط بقصد تسليمه للمتهمان القائمان بأعمال الحفر .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم ، و تولت النيابة العامة التحقيق .