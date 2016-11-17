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إخلاء سبيل 4 من متهمي «فساد القمح» بكفالة 10 الآف جنيه

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إخلاء سبيل 4 من متهمي «فساد القمح» بكفالة 10 الآف جنيه إخلاء سبيل 4 من متهمي «فساد القمح» بكفالة 10 الآف جنيه

تعبيرية

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الخميس، قبول الاستئناف المقدم من 4 متهمين في قضية فساد القمح، والمعروفة إعلاميًا بقضية “البهي” على قرار حبسهم 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا.

وأمرت المحكمة، بإخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه، حسبما أفاد مراسلنا.

وطالب سيد عطا الله، مستشار بعض شركات صوامع القمح – خلال الجلسة – بإخلاء سبيل كًلا من محمد مغاوري عباس، عضو الصادرات، عبد الرزاق محمود عبد الرزاق، حسن محمود خليفة زيدان، موظف وزارة ، ومصطفى محمود عبد الغفار، موظف وزارة الزراعة، المستئنفين نظرًا لانتفاء صلتهم بالواقعة، طبقًا لاختصاصهم الوظيفي مما يجعلهم بعيدين عن تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، أمرت – في وقت سابق – بحبس 13 مسئولًا من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتي التموين والزراعة والإدارات الزارعية، بالإضافة إلى مسئولي الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك على خلفية اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلي مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير في محررات، ما تسبب في إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.

وواجهت النيابة – خلال التحقيقات – المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلي، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرًا بأسماء مزارعين وحائزين لأراضي زراعية، واثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، واثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

 

 

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