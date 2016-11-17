مساء اليوم.. انطلاق مؤتمر الطب التكاملى بالأقصر بحضور أحمد زكي بدر

الأقصر – أحمد مرعى

يصل الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية، في السابعة مساء اليوم الخميس، إلي محافظة الأقصر وذلك لحضور فعاليات المؤتمر السنوى الخامس لجمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم بجامعة أسيوط، والذي يستمر حتي السبت المقبل بفندق ميركور الكرنك، بحضور لفيف من قيادات جامعات أسيوط وأسوان والنيلين بدولة السودان الشقيقة، كما يعقد غداً الجمعة مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه صرح الدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط الأسبق ورئيس جامعة بدر الحالى ورئيس الجمعية، بأن المؤتمر يشارك به 3 جامعات هى جامعات أسيوط، أسوان، والنيلين بدولة السودان الشقيقة تحت رعاية الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية الإدارية، والدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان والمهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، ورؤساء الجامعات الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى، الدكتور محمد عبد القادر القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، والدكتور كمال هاشم رئيس جامعة النيلين .

وأوضح رئيس جمعية الطب التكاملى واضطرابات النوم فى تصريحات صحفية، أن المؤتمر يأتى فى إطار النشاط العلمى للجمعية والتى يمثل ملتقاها السنوى فرصة متميزة لمئات الأساتذة والأطباء محليًا وعالميًا من مختلف التخصصات الطبية لمعرفة طريقة التنسيق والتداخل فى تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة والاطلاع على أحدث الأبحاث وكل ما هو جديد فى المجال الطبى .

وأضافت الدكتورة سوزان سلامة رئيس المؤتمر أن مؤتمر الجمعية الخامس لهذا العام يتضمن نحو 26 جلسة علمية فى مختلف تخصصات (القلب والصدر، المسالك البولية، العظام، الأورام، الكبد، السكر، أمراض الدم، الكلى، الأمراض الجلدية، حساسية الصدر، الأنف، الأطفال، الروماتيزم وسوء التغذية ،التمريض لتك الحالات)، كما يتضمن المؤتمر ورشتى عمل حول تخصص طب اضطرابات النوم، وأخرى عن الدرن ومدى انتشاره محليًا وعالميًا وذلك يومى 15، 16 نوفمبر 2016.

وفى إطار توجيهات محافظ أسيوط خلال جلسات المجلس الإقليمى للصحة والتى أوصى خلالها بضرورة الاهتمام بالتعليم الطبى المستمر داخل وخارج المحافظة فقرر المؤتمر تقديم خدمة متميزة بالاشتراك مع وكلاء وزارة الصحة بمحافظات أسيوط وقنا والأقصر والتى تتضمن تقديم دعم اشتراك مجانى لنحو 100 طبيب من مستشفيات محافظة أسيوط من مختلف التخصصات وكذلك لعدد من أطباء قنا والأقصر والذى بموجبه يمكنهم حضور كل فعاليات الورش والمحاضرات .

كما تتضمن وقائع المؤتمر انطلاق قافلة طبية من الأساتذة المشاركين فى المؤتمر متجهة إلى مستشفى الأقصر الدولى لمناظرة الحالات المتعصية والمعقدة وذلك إيمانًا منها بتوسيع رقعة الرعاية الصحية لأهالى الأقصر تحت رعاية محافظى أسيوط والأقصر وبالاشتراك مع وزارة الصحة.