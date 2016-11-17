جامعة القاهرة تمهل نقابة الأطباء 48 ساعة لتأديب منى مينا

أعربت جامعة القاهرة، عن استيائها الشديد من التصريحات المنسوبة إلى وكيلة نقابة الأطباء، والتي تتعلق بإعادة استخدام المستلزمات الطبية ومنها “السرنجات” في العلاج على الوجة الذي يخالف كل الضوابط والضمانات الطبية المعمول بها فى مستشفيات جامعة القاهرة، وتتعلق كذلك بحجب جزء من العلاج عن المريض.

وقالت الجامعة، في بيان عنها، اليوم، إنها باعتبارها تملك أكبر مستشفيات جامعية في مصر والشرق الأوسط تأسف لهذا الأمر، وتمهل النقابة 48 ساعة لكي تتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد وكيلتها منى مينا، التي لم تضبط تصريحاتها ولم تتحر الدقة فيها.

وأضافت أنها، أصابت المجتمع الصحي بضرر بالغ، مطالبة بضرورة تقديم بيان اعتذار رسمي وصريح وواضح من النقابة، يتضمن تكذيبا صريحا لا مناورة أو مداورة فيه، مشيرة إلى أن هذه التصريحات غير المسؤولة وغير الصحيحة تأتي في وقت يتباهى فيه العالم بنجاح التجربة المصرية في محاربة فيروس “سي”، ذلك النجاح الذي لم يتحقق في أي دولة بالعالم.