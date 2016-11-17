أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جامعة القاهرة تمهل نقابة الأطباء 48 ساعة لتأديب منى مينا

Google+ Print
جامعة القاهرة تمهل نقابة الأطباء 48 ساعة لتأديب منى مينا جامعة القاهرة تمهل نقابة الأطباء 48 ساعة لتأديب منى مينا

منى مينا

أعربت جامعة القاهرة، عن استيائها الشديد من التصريحات المنسوبة إلى وكيلة نقابة الأطباء، والتي تتعلق بإعادة استخدام المستلزمات الطبية ومنها “السرنجات” في العلاج على الوجة الذي يخالف كل الضوابط والضمانات الطبية المعمول بها فى مستشفيات جامعة القاهرة، وتتعلق كذلك بحجب جزء من العلاج عن المريض.

وقالت الجامعة، في بيان عنها، اليوم، إنها باعتبارها تملك أكبر مستشفيات جامعية في والشرق الأوسط تأسف لهذا الأمر، وتمهل النقابة 48 ساعة لكي تتخذ الإجراءات التأديبية المناسبة ضد وكيلتها منى مينا، التي لم تضبط تصريحاتها ولم تتحر الدقة فيها.

وأضافت أنها، أصابت المجتمع الصحي بضرر بالغ، مطالبة بضرورة تقديم بيان اعتذار رسمي وصريح وواضح من النقابة، يتضمن تكذيبا صريحا لا مناورة أو مداورة فيه، مشيرة إلى أن هذه التصريحات غير المسؤولة وغير الصحيحة تأتي في وقت يتباهى فيه العالم بنجاح التجربة المصرية في محاربة فيروس “سي”، ذلك النجاح الذي لم يتحقق في أي دولة بالعالم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر