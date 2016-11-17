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غدًا.. انقطاع مياه الشرب عن المقطم لـمدة 12 ساعة

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غدًا.. انقطاع مياه الشرب عن المقطم لـمدة 12 ساعة غدًا.. انقطاع مياه الشرب عن المقطم لـمدة 12 ساعة

أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن عدد من المناطق، منها:” الهضبة الوسطى، الهضبة العليا، الـ70 فدانًا، مساكن المقطم، مساكن الزلزال، مساكن الأسمرات، مساكن تحيا ، وجميع إسكانات المقطم بالكامل”.

ومن المقرر – وفقًا لبيان صادر اليوم الخميس – قطع المياه منذ الساعة الـ 5 من مساء غدًا الجمعة، وحتى الساعة الـ 5 من صباح يوم السبت.

وياتي انقطاع المياه، نظرًا لقيام شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بتنفيذ أعمال صيانة بالشبكة الرئيسية للصرف الصحي بمنطقة المقطم.

وتهيب الشركة بالمواطنين أصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدةً قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

 

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