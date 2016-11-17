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وزير الصحة ساخرًا من تصريحات منى مينا عن «السرنجات»: «تهريج»

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الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة - أرشيفية

الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة – أرشيفية

كتبت – إنجي لطفي

أجرت الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج ” كلام تاني”، المذاع على شاشة دريم، لقاءًا مسجلًا مع وزير الصحة.

ومن المقرر عرض اللقاء الليلة.

وكشفت رشا نبيل لـONA، عن أن وزير الصحة – في أول حوار له عقب تصاعد أزمة الدواء – يكشف حقيقة تحرك الدولة تجاه هذا الملف .

وأضافت نبيل لـONA، أن الوزير أوضح – خلال اللقاء -” أنا مش وزير ضعيف عشان الناس تعتقد إني هسيب سعر الدواء يرتفع دون أن اتحرك”.

وقال وزير الصحة – تعقيبًا على تصريحات الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، بشأن تعليمات استخدام السرنجة أكثر من مرة – “هل ما قيل من قبيل الدعابة أم من قبيل الحقيقة؟”.

وتابع الوزير:”سنقدم للمصريين قريبًا إنجاز يتعلق بقانون التأمين الصحي، ويكيفني هذا القانون حتى لو تركت الوزارة بعده”.

واعترف الوزير – خلال اللقاء – قائلاً:” اعترف عن مسئوليتنا في التقصير في توصيل المعلومة للمواطن قبل أن نتركه لشائعات غير صحيحة”، مؤكدًا أن الدولة ستتكلف أعباء الغسيل الكلوي، وليس كما أذيع أنه عبئًا على المواطن.

 

لقاء الإعلامية رشا نبيل ووزير الصحة

لقاء الإعلامية رشا نبيل ووزير الصحة

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