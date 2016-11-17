وزير الصحة ساخرًا من تصريحات منى مينا عن «السرنجات»: «تهريج»

كتبت – إنجي لطفي

أجرت الإعلامية رشا نبيل، مقدمة برنامج ” كلام تاني”، المذاع على شاشة دريم، لقاءًا مسجلًا مع وزير الصحة.

ومن المقرر عرض اللقاء الليلة.

وكشفت رشا نبيل لـONA، عن أن وزير الصحة – في أول حوار له عقب تصاعد أزمة الدواء – يكشف حقيقة تحرك الدولة تجاه هذا الملف .

وأضافت نبيل لـONA، أن الوزير أوضح – خلال اللقاء -” أنا مش وزير ضعيف عشان الناس تعتقد إني هسيب سعر الدواء يرتفع دون أن اتحرك”.

وقال وزير الصحة – تعقيبًا على تصريحات الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، بشأن تعليمات استخدام السرنجة أكثر من مرة – “هل ما قيل من قبيل الدعابة أم من قبيل الحقيقة؟”.

وتابع الوزير:”سنقدم للمصريين قريبًا إنجاز يتعلق بقانون التأمين الصحي، ويكيفني هذا القانون حتى لو تركت الوزارة بعده”.

واعترف الوزير – خلال اللقاء – قائلاً:” اعترف عن مسئوليتنا في التقصير في توصيل المعلومة للمواطن قبل أن نتركه لشائعات غير صحيحة”، مؤكدًا أن الدولة ستتكلف أعباء الغسيل الكلوي، وليس كما أذيع أنه عبئًا على المواطن.