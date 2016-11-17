بالصور.. أشهر جراح عظام يعلن تقديم الخدمة لمرضى السرطان بالمجان

الأقصر – أحمد مرعى

زار جراح العظام العالمى الحاصل على جائزة الدولة التقديرية الدكتور جلال زكى وحرمه نادية شعيب، مستشفى علاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس.

وأعلن زكى وهو أشهر جراح فى تخصصه دعم المستشفى، وتقديم الخدمة الطبية لمرضى السرطان بمحافظات جنوب الصعيد بالمجان.

ورافق الدكتور جلال زكى وزوجته خلال جولتهما بالمستشفى الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى، وتفقد العمل داخل قسم علاج اليوم الواحد الذى يستقبل المرضى يومياً، وكذلك قسم العلاج الكيماوى وقسم العلاج الإشعاعى وأعمال المسح الذرى التى تتم للمرضى لتقديم أفضل خدمة طبية لهم لعلاجهم من السرطان بالمجان تماماً.

وأعلن الجراح العالمى الأستاذ دكتور جلال زكى – على هامش جولته بالمستشفى – أنه سيبحث لدى عودته جامعة أسيوط مع قيادات الجامعة والمستشفى الخاصه بها على ضرورة تطبيق بروتوكول تعاون مشترك بين المستشفى الجامعى بأسيوط ومستشفى الأقصر لتحويل المرضى المصابين بالسرطان لضمان تقديم أفضل خدمة طبية لهم فى الأقصر.