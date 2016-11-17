جامعة أسيوط تنظم أسبوع للبحث العلمى لدول أمريكا اللاتينية مارس المقبل

قال الدكتور على ثابت المرشح قنصلًا فخريًا لمصر بدولة باراجوى، أن نيلسون مورا سفير باراجوى فى القاهرة اتفق خلال زيارته لجامعة أسيوط على إقامة أسبوع للبحث العلمى لدول أمريكا اللاتينية فى مصر يكون على أرض محافظة أسيوط وينظم مارس المقبل، وذلك لتعزيز التعاون، منوهًا أن السفير أكد أن أربعة دول من أمريكا اللاتينية وافقت على الحضور حتى الآن، وجارى استكمال باقى الموافقات.

وأضاف أنه سيتم توقيع بروتوكول طبى بين وحدة زرع الكلى بالجامعة وجامعات باراجوى لعلاج مرضى الكلى من دول أمريكا اللاتينية فى مستشفى الراجحى بجامعة اسيوط، وذلك لانخفاض التكلفة للعمليات الجراحية الخاصة بزرع الكلى فى مصر، عنها فى دول أوروبا وأمريكا اللاتينية، حيث أنها تتكلف فى الخارج 80 ألف دولار، بينما تجرى فى مصر بـ30 ألف دولار وهو فارق كبير.

وأوضح القنصل المصرى، أن سفير باراجوى انبهر بالامكانيات الموجودة فى وحدة زراعة الكلى بجامعة أسيوط، وأشار ثابت الى أن السفير ومرافقيه قاموا بزيارة كلية الزراعة وأعلنوا عن رغبتهم فى الاستفادة من التجارب والدراسات فى الكلية، لتحسين سلالات محاصيلهم الزراعية.

وأشاد السفير بهذا التفوق المصرى المتميز فى التنمية الزراعية، وخاصة فى زراعة القطن والسمسم والبصل وفول الصويا، متمنيًا الكثير من التبادل العلمى والثقافى للمتخصصين والطلاب ما بين جامعات باراجواى وجامعة أسيوط.