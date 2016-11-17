تأجيل محاكمة متهمي «مذبحة كرداسة» لـ 21 ديسمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار ناجي شحاتة، اليوم الخميس، محاكمة 11 متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها مدينة كرداسة في ديسمبر 2014، لجلسة21 ديسمبر.

وجاء قرار التأجيل، لسماع أقوال الشهود، حسبما أفاد مراسلنا.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين – في القضية رقم 20352 لسنة 2014 جنايات كرداسة – إلى المحاكمة الجنائية.

وتضم قائمة المتهمون، 11 متهمًا منهم 10 هاربين، ومتهم واحد محبوس.

ويواجه المتهمون – على ذمة القضية – اتهامات ” التجمهر، استعمال القوة والعنف مع الشرطة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص في أحداث عنف شهدتها مدينة كرداسة ديسمبر 2014″.