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ضبط «كوافيره» سرقت كمية من الذهب و 15 ألف جنية بالبساتين

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ضبط «كوافيره» سرقت كمية من الذهب و 15 ألف جنية بالبساتين ضبط «كوافيره» سرقت كمية من الذهب و 15 ألف جنية بالبساتين

كتب : أحمد أبوالحسن

ضبطت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين فاطمة إ 20 عاما كوافيره ، لسرقتها كمية كبيرة من المشغولات الذهبية  عبارة عن ، طقم كولية كامل و انسيال ، خاتم ، و6 حلقان  ، طقم كولية كامل ذهب أبيض و انسيال و عدد 2 حلق و سبيكه مدون عليها 999.9 و  كوليه كبير الحجم و كوليه على شكل ورق شجر ، و 3 غوايش و  12 خاتم  ، عدد 5 انسيال و سلسلة بها عدد 5 دلايه كبيرة الحجم ، سلسلة بها عدد 4 دلاية صغيرة الحجم و ساعة ذهب حريمى و ساعة ذهب رجالى و مبلغ مالى 15 ألف جنية من مسكن حنفى ص 70 عاما بالمعاش .

و مع تقنين الاجراءات و إعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط المباحث من  ضبطها ، و بمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة   لمرورها بضائقة مالية ولوجود صله قرابهة بينها وبين زوجة المجنى عليه و عملها بثرائهم و تواجد المجنى عليه و أسرته بمسكن أحد أقاربهم ببورسعيد لمدة 3 أيام قامت بمغافلة المجنى عليه و الاستيلاء على مفاتيح الشقة و استخراج نسخة منها ، و توجهت لمحل إقامة المجنى و استولت على المسروقات داخل حقيبة كبيرة الحجم .

وتم من خلالها الإرشاد على المسروقات عند سارة س ومقيمة ببور سعيد على سبيل الأمانة و التى ترتبط بها بعلاقة الصداقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وإحالتها للنيابة العامة لاستكال التحقيق.

 

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