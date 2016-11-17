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الصين تشدد موقفها بشأن «السيطرة على الإنترنت»

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الصين تشدد موقفها بشأن «السيطرة على الإنترنت» الصين تشدد موقفها بشأن «السيطرة على الإنترنت»

تعبيرية

جدد قادة الصين، ووسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس، الطلب بشأن سيطرة أكبر على الإنترنت، في الوقت الذي تحوم فيه التوترات بشأن قانون أمن الإنترنت واسع المدى على تجمع لأكبر شركات التكنولوجيا في العالم ومسؤولين صينيين هذا الأسبوع.

ونبهت صحيفة “الشعب” اليومية – الناطقة باسم الحزب الشيوعي في افتتاحيتها – اليوم الخميس، إلى أنه يجب على الصين كسر الاحتكارات على التقنيات الأساسية والمعايير، والبقاء غير مرتبطة بسلاسل توريد التكنولوجيا في الدول الأخرى.

ويأتي التعليق الموجه، فيما يبدو إلى وادي السليكون، بعد يوم من دعوة الرئيس الصيني “شي جين بينغ” لحكم “أكثر عدلًا وإنصافًا” للإنترنت في افتتاح مؤتمر عالمي للإنترنت، الذي تديره الدولة.

واحتجت الشركات الأميركية على تمرير قانون خاص جديد بأمن الإنترنت هذا الشهر، إذ تقول إنه سيحجب الإنترنت في الصين، ويعرقل وصولهم إلى السوق بشكلٍ مجحف.

سكاي نيوز 

 

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