بعد تصريحات «السرنجة».. بلاغ يتهم منى مينا بنشر أخبار كاذبة

تقدم المحامي طارق محمود، اليوم الخميس، ببلاغٍ إلى نيابات استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، يتهم الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء بنشر أخبار كاذبة.

وقال محمود – في البلاغ الذي حمل رقم 5567 لسنة 2016 – إن ” منى مينا صرحت ببرنامج تليفزيوني بأن أحد الأطباء أخبرها بوجود تعليمات من وزارة الصحة باستخدام الحقن “السرنجات” أكثر من مرة، وكذلك التقليل من استخدام المحاليل للمرضى بسبب نقص المستلزمات الطبية، ما سبب حالة من الفزع والرعب لدى المواطنين”.

وأضاف المحامي – في بلاغه – أن تلك التصريحات متعمدة بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، ونشر الفزع والرعب بين المواطنين، خصوصًا وأن المقدم ضدها البلاغ وكيلة النقابة العامة للأطباء، وأن تعمد إصدارها لتلك التصريحات الكاذبة هو أمر مهدد للأمن القومي المصري في ظل التحديات التي تواجهها البلاد داخليًا وخارجيًا، على حد نص الدعوى.

وطالب مقدم البلاغ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضدها البلاغ منى مينا لتعمدها نشر أخبار كاذبة، ووضع اسمها على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليها.