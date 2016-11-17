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شطب دعوى إغلاق شركات الصرافة

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شطب دعوى إغلاق شركات الصرافة شطب دعوى إغلاق شركات الصرافة

أرشيفية

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الخميس، شطب الدعوى المطالبة بإغلاق شركات الصرافة، لعدم حضور مقيمها.

بدأت الواقعة حين أقام المحامي هاني حسن، دعوى تطالب بإغلاق شركات الصرافة، واستندت الدعوى إلى أن الدولة تواجه أزمة حادة في العملة الصعبة، خاصةً بعد ارتفاع الدولار في السوق السوداء، ما يؤثر على الاقتصاد المصري.

وأشارت الدعوى، إلى أن البنك المركزي اتخذ خطوات للسيطرة على ، إلا أن السوق السوداء المتمثلة في وجود شركات صرافة تتلاعب بسعر الدولار، إما ببيعه أعلى من البنوك الحكومية أو بالأحجام عن صرفه، الأمر الذي جعل الدولة فريسة لهؤلاء المدمرين للاقتصاد المصري.

وأضاف حين – في دعواه – أن عانت من نقص العملة الصعبة منذ 2011، بسبب تدهور السياحة.

وتضمنت عريضة الدعوى” يجوز للبنك المركزى في حال حدوث اضطراب مالي أو ظرف طارئ آخر يدعو إلى مواجهة احتياجات ضرورية في الأسواق المالية، أن يتخذ ما يراه من إجراءات بما في ذلك تقديم تمويل استتثنائي، طبقًا للشروط والقواعد التي يُحددها مجلس إدارة البنك المركزي”.

 

 

 

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