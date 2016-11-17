«ليبرمان»: ترامب طالب إسرائيل بوقف التوسع في المستوطنات قبل دخوله البيت الأبيض

أكد وزير الدفاع الإسرائيلى افيجدور ليبرمان، اليوم الخميس -خلال لقاء مع الصحفيين الإسرائيليين- إن إسرائيل تلقت فى الأيام الأخيرة رسائل من المحيطين بالرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، مفادها عدم المبادرة إلى توسيع البناء قبل أن يدخل ترامب إلى البيت الأبيض.

وفجر ليبرمان، اليوم مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن صرح بأن مستوطنة عمونا العشوائية، سيتم اخلائها بالرغم من المصادقة على قانون “تشريع المستوطنات العشوائية” بالقراءة الأولى، وذلك بعد أن تلقى رسائل من المحيطين بترامب

وقال ليبرمان أمام مجموعة من الصحافيين أنه غير متأثر من القانون الجديد وإنه لن يطبق على مستوطنة “عامونا” العشوائية.

وأضاف ليبرمان أنه وصلت رسائل من المحيطين بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأنه لا يمكن فرض الوقائع على الأرض، واقترح ليبرمان بالتوصل الى اتفاق مع الحكومة الامريكية الجديدة من شأنها أن تسمح البناء في المستوطنات – لكن فقط داخل الكتل الاستيطانية وتجميد البناء في البؤر الاستيطانية.

وبخصوص عامونا قال ليبرمان :”منذ أن توليت حقيبة الأمن- كرست العديد من الجلسات حول عامونا، واستنتاجي كان واضحا، من يتحدث بأنه يمكن الحفاظ على الموقع الحالي ينثر فقط مزيدا من الأوهام والهلوسات، مجرد فقط يمدد مكوث أشخاص طيبين يعيشون هناك لسنوات عديدة. انا كوزير للأمن ملتزم بأن أقول الحقيقة- يجب أن لا نمنع الاخلاء. مع كل الأسف بالنسبة للعملية لا يوجد ما نقوم بعمله، بسبب كل الظروف – السياسية والقانونية والدولية”.

واستطرد ليبرمان أن “شفوت راحيل- هي البديل الوحيد لعامونا، وهذا هو المكان الوحيد المتوفر. تلقينا هذه الضربة من وزارة الخارجية الامريكية لكننا وافقنا على دفع الثمن” وبحسب وزير الامن “هناك من يغذي السكان بمعلومات خاطئة بأنه يوجد حل والحكومة لا تقوم فيه. نفتالي بينط وآييلت شاكيد موجودين تحت ضغوطات وأنا أتفهمهم – أنا لا أقصده”.

وأكد ليبرمان أنه يوجد فرق بين الحالة القضائية لمستوطنة عمونا وبين مستوطنة عوفرا، لانه في هذه المستوطنة القديمة الدولة ووزارة الإسكان هم من قاموا بأعمال البناء “في عوفرا هناك أشخاص يعيشون منذ 20 عاما في منازل بنتها الدولة ووزارة الإسكان والتي منحت القروض للسكان حتى يتمكنوا من شرائها. وفجأة يتضح أن الحديث يدور عن أرض خاصة، اذا من الواضح أن السكان غير مذنبين. هنا يحتاج الامر الى الإصلاح”.

واعتبرت نائب وزير الخارجية من حزب الليكود تسيبي حوطوبيلي أقوال ليبرمان حول اتفاق مع حكومة ترامب القادمة بخصوص البناء في المستوطنات، أنها تمس بمصلحة إسرائيل وغير مقبولة على الحكومة.

وقالت: “يجب أن نشدد في هذا الوقت قبل دخول الرئيس المنتخب ترامب الى البيت الأبيض انه لن يكون أي اتفاق مع الإدارة الامريكية، لذا من المهم تنظيم الطواقم نحو اجراء محادثات داخلية بين إسرائيل والولايات المتحدة وعدم النطق بتصريحات خاصة كالتي سمعناها”.

من جهة أخرى أشاد يائير لابيد زعيم حزب “يش عتيد” المعارض (يسار-وسط) بتصريحات افيغدور ليبرمان وقال في تغريدة عبر تويتر :” من المهم سماع أقوال ليبرمان بخصوص عمونا، هي التصريحات الوحيدة التي اتسمت بالمسؤولية وخرجت من الائتلاف الحكومي اليوم “.