تحرير 153 محضر إشغالات وإزالة 51 حاجز اسمنتى وحديدى بميادين أسيوط

أسيوط - ضحا صالح

قال العميد ايمن محمد على رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط أن حملات اليوم الواحد بحى شرق وحي غرب مدينة أسيوط قد أسفرت عن تحرير 153 محضر إشغالات وإزالة ادارية بالتنسيق مع مسئولى الأحياء والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأوضح رئيس قسم شرطة المرافق ـ فى تصريحات صحفية ـ أن المحاضر تضمنت إشغال طريق ونظافة عامة وإدارة منشأة بدون ترخيص وإزالة إدارية وإزالة فرش خضار وإيقاف أعمال بناء وإزالة 51 حاجز اسمنتى وحديدى من أمام العمارات والابراج السكنية مشيراً إلى تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط وذلك بهدف رفع جميع الاشغالات من الشوارع والميادين والتى تعيق حركة المارة والسيارات وتسيير حركة المرور أوقات الذروة.

وأضاف رئيس قسم شرطة المرافق بأسيوط أن الحملات مفاجئة ؛ واستهدفت شوارع وميادين (يسرى راغب و26 يوليو والمجذوب وجسر السلطان وكوبرى الحميات والسادات والخزان وأسماء الله الحسنى ومحمد على مكارم والاربعين وجبيب باشا شنودة والجوازات والنميس.

وفى السياق قال أحمد عبد السلام رئيس مركز ومدينة أبنوب أنه تم إصدار 40 قرار إزالة لحالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتحرير 20 محضر إشغال ورفع 5 أطنان من مخلفات الترع والمصارف فضلاً عن رفع 690 طن مخلفات قمامة من الشوارع بالمركز.

وأوضح رئيس مركز ومدينة أبنوب أنه تم إصدار 8 قرارات إزالة للمواطنين المتعدين علي الاراضي الزراعية بمدينة أبنوب وإصدار 6 قرارات بقرية المعابدة و16 قرار بقرية الحمام بالإضافة إلي 8 قرارات بقريتي بني محمديات وبني إبراهيم بالإضافة إلي اصدار قرارين لتعدي علي أراضي أملاك الدولة بمدينة أبنوب وقرية الحمام مشيراً إلى تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط برفع المخلفات من الشوارع حتى لا تخلق تكدسات مرورية بالإضافة إلي الحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة .

وأضاف عبد السلام أنه تم رفع 415 طن مخلفات من مدينة أبنوب و110طن من قرية المعابدة و100 طن من قريتي بني محمديات وبني إبراهيم و65 طن بقرية الحمام بالإضافة إلي رفع 5 طن مخلفات من ترعة بني إبراهيم.