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الأهلي يوضح أسباب صعوبة مواجهة الإنتاج الحربى

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الأهلي يوضح أسباب صعوبة مواجهة الإنتاج الحربى الأهلي يوضح أسباب صعوبة مواجهة الإنتاج الحربى

>كتب محمد عراقى

أكد أحمد أيوب، المدرب للأهلى، أن مباراة الإنتاج الحربى التى يخوضها الفريق السبت المقبل مواجهة مهمة للغاية، فى إطار سعى الجهاز الفنى لاستكمال سلسلة العروض الطيبة والحفاظ على التواجد فى صدارة المسابقة حتى نهاية الدور الأول، كمرحلة ضمن مراحل السعى نحو الحفاظ على لقب الدورى.

وأشار "أيوب" إلى أن الإنتاج الحربى فريق منظم ويملك جهازا فنيا مميزا للغاية ولاعبين مميزين، خاصة أنه حقق الفوز فى آخر مبارياته بمسابقة الدورى وحصل على دفعة معنوية قوية، وأن نتائجه منذ بداية الموسم لا تعكس المستوى الحقيقى له، وبالتالى قام الجهاز الفنى للأهلى بقيادة حسام البدرى بدراسته بشكل جيد والاستعداد للمباراة بقوة، خاصة بعد عودة اللاعبين الدوليين للمشاركة فى تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة غانا فى الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وشدد "أيوب" على أن الجهاز الفنى يحترم كل المنافسين ويتعامل مع جميع المباريات على اعتبار أنها لا تقبل سوى الفوز فقط لضمان التتويج باللقب.


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