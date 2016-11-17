رايتس ووتش: داعش قتل أكثر من 300 شرطى عراقى سابق جنوب الموصل

نيويورك (أ ش أ)

أفادت منظمة (هيومن رايتس ووتش) اليوم الخميس، بأن مسلحى تنظيم "داعش" قتلوا على الأرجح أكثر من 300 شرطى عراقى سابق قبل 3 أسابيع ودفنوهم فى مقبرة جماعية قرب بلدة حمام العليل جنوبى الموصل.

وقالت المنظمة- حسبما أوردت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية- أن "المتشددين فصلوا بعض رجال الشرطة السابقين عن مجموعة تضم نحو 2000 شخص من قرى وبلدات مجاورة، ثم أجبروهم على السير معهم الشهر الماضى، أثناء تقهقرهم شمالا إلى الموصل وتلعفر ".

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى (هيومن رايتس ووتش) جو ستورك "هذا دليل آخر على القتل الجماعى المروع الذى يواجهه رجال إنفاذ القانون السابقون على يد داعش فى الموصل ومحيطها".