أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رايتس ووتش: داعش قتل أكثر من 300 شرطى عراقى سابق جنوب الموصل

Google+ Print
رايتس ووتش: داعش قتل أكثر من 300 شرطى عراقى سابق جنوب الموصل رايتس ووتش: داعش قتل أكثر من 300 شرطى عراقى سابق جنوب الموصل

>نيويورك (أ ش أ)

أفادت منظمة (هيومن رايتس ووتش) اليوم الخميس، بأن مسلحى تنظيم "داعش" قتلوا على الأرجح أكثر من 300 شرطى عراقى سابق قبل 3 أسابيع ودفنوهم فى مقبرة جماعية قرب بلدة حمام العليل جنوبى الموصل.

وقالت المنظمة- حسبما أوردت قناة (سكاى نيوز) - أن "المتشددين فصلوا بعض رجال الشرطة السابقين عن مجموعة تضم نحو 2000 شخص من قرى وبلدات مجاورة، ثم أجبروهم على السير معهم الشهر الماضى، أثناء تقهقرهم شمالا إلى الموصل وتلعفر ".

من جانبه، قال نائب المدير التنفيذى لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى (هيومن رايتس ووتش) جو ستورك "هذا دليل آخر على القتل الجماعى المروع الذى يواجهه رجال إنفاذ القانون السابقون على يد داعش فى الموصل ومحيطها".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الواحدة ظهرًا مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017

الأخبار - النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية / ليلى عمر الخميس 6-4-2017