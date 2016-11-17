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تأجيل «أحداث الدفاع الجوي» لـ21 ديسمبر.. وأهالي المتهمين يطالبون بمحاكمة «مرتضى»

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تأجيل «أحداث الدفاع الجوي» لـ21 ديسمبر.. وأهالي المتهمين يطالبون بمحاكمة «مرتضى» تأجيل «أحداث الدفاع الجوي» لـ21 ديسمبر.. وأهالي المتهمين يطالبون بمحاكمة «مرتضى»

جانب من أحداث استاد الدفاع الجوي والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

مراسل «ONA»:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الأربعاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ”أحداث الدفاع الجوي”، لجلسة 21 ديسمبر القادم، لسماع الشهود ولضم الأحراز، مع إستمرار حبس المتهمين .

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة أمرت فى فبراير الماضى، بإعادة فتح التحقيقات بالقضية، بعدما قررت ندب المستشار وجدى عبد المنعم ، قاضيًا للتحقيق فيها، قبل أن يأمر بإحالة 16 متهمًا فى مقدمتهم كل من “سيد مشاغب، ومصطفى طبلة”، القياديين بألتراس وايت نايتس إلى محكمة الجنايات كمتهمين بالقضية.

فيما طالب عدد من أهالى الشهداء المتواجدين بالمحكمة، في تصريحات لمراسل “أونا”، بمحاكمة مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، واللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية السابق، بقولهم :”مرتضى منصور مش أقوى من الدولة”.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين اتهامات البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، والتلويح بالعنف وحيازة مواد مفرقعة تتمثل فى الألعاب النارية، دون ترخيص من الجهة المختصة بذلك.

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أونا

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