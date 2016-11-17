ضبط 2.5 طن أسمدة مغشوشة ومداهمة مصنع للمبيدات المقلدة بالغربية

الغربية - اسلام الخياط

تمكن ضباط مباحث التموين من ضبط مخزن لبيع الأسمدة وسيارتين محملتين بـ2 طن ونصف مبيدات مغشوشة محظور تداولها.

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير امن الغربية تلقي إخطاراً من اللواء أحمد الخواجة مدير مباحث التموين بمداهمة مخزن لبيع الأسمده والمبيدات المقلده بدون ترخيص من وزاره الزراعه ملك أحمد ف ع س27 سائق - مقيم بذات الناحية، وضبط 123 ألف لتر مبيدات وأسمده مقلده منسوبه للشركه الوطنيه

كما تم ضبط السياره رقم 150060 نقل الغربيه ملك" سامح م ا "سائق مقيم بقريه ادشاى مركز كفرالزيات محمله بــ 1350 لتر مبيدات مقلده مغشوشه، والسياره رقم 1427 ب ح ع محمله بـ 1000 لتر مبيدات مقلده ومغشوشه وفرا قائدى السيارتين هاربين، فيما تم التحفظ على السيارتين والمضبوطاتو حررت المحاضر 36872، 36874 ،36875 جنح مركز كفرالزيات واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما شن ضباط مباحث التموين بالغربية حمله مكبره علي الأسواق والمحلات، وضبط كميات من السلع الغذائيه الفاسدة والغير صالحه للاستهلاك الادمي.

وتلقى مدير أمن الغربية تلقي إخطارا بضبط م م ا 48 عام صاحب سوبر ماركت اول طنطا لقيامه بتجميع كميات كبيره من الأغذيه منتهية الصلاحيه وبحوزته81 عبوة أغذيه جبنه و مشروبات غازية وعصائر، كما تم ضبط ا س27 عام صاحبه سوبر ماركت بمنطقة سيجراول طنطا وبحوزتها 68 عبوة أغذيه" لانشون وبسبوسه ونسكافيه " منتهية الصلاحية، حرزت المضبوطات وحررت المحاضر اللازمة واخطرت النيابه العامه لمباشرة التحقيق .

وضبط ضباط مباحث التموين كميات من اسطوانات الغاز المدعمه قبل بيعها في الأسواق بأسعار تجاريه.

وتلقى مدير الأمن إخطاراً بضبط ا م ن مقيم ميت غمر محافظة الدقهليه باستئجار سيارات بسائقيها بقصد تجميع كميات كبيره من اسطوانات الغاز التجارى المدعمه المخصصه للأنشطه التجاريه بقصد إعاده بيعها بالسوق السوداء بازيد من السعر الرسمى .

وتم ضبط سيارتين حال مرورها بطريق شركه الغاز بقريه صفط تراب مركز المحله محملين بعدد ( 195 ) اسطوانه غاز تجاريه سعه 25 كيلو جرام ممتلئة، وتم تحرير محضر بالواقعه واخطرت النيابه العامه لمباشرة التحقيقات.

كما تم ضبط ع ا ع 54 عام صاحب مصنع بدون ترخيص لبيع المنظفات الصناعيه بمركز زفتى وبحوزته 25 برميل معبأ منظف صابون سائل سعه 60 كيلو جرام غير مدون عليه ايه بيانات و 25 برميل معبأ منظف كلور سعه 60 كيلو جرام غير مدون عليه ايه بيانات .

وضبط ل ا ح 50 عام صاحب محل بقاله تموينيه بقرية نهطاى مركز زفتى بتهمة التلاعب فى كميات من السلع التموينيه المدعمه المربوط صرفها على البطاقات التموينيه وبحوزته 252 عبوة زيت تموينى و 40عبوة سكر تموينى .

وفى السياق تمكن ضباط المسطحات المائية بالتنسيق مع ضباط مركز كفر الزيات من ضبط مصنع لإنتاج المبيدات الزراعيه المقلده بدون ترخيص من وزاره الزراعه وذلك في ظل مراقبه اسواق التصنيع والإنتاج والتداول والاتجار الغير مشروع فى مستلزمات الانتاج الزراعى والحيوانى من الأسمدة والأعلاف والمخصبات والمبيدات الزراعيه المغشوشة والمحظور تداولها لما لها من تأثير سلبى مباشر على الانتاج الزراعى والصحة العامه للمواطنين.

وتلقى مدير الأمن إخطار بضبط مصنع لانتاج المبيدات الزراعيه المقلده بدون ترخيص من وزاره الزراعه ملك زكريا اا 50 عام موظف بالتربيه والتعليم مقيم بقريه كفر الشوربجى مركز كفرالزيات بداخله 2 خط انتاج احدهما للمبيدات الزراعيه والاخر للمخصبات الزراعيه و 2 تانك سعه الواحد 1000 لتر اسمده ومبيدات مغشوشه و15 برميل بداخلهم مواد مجهوله المصدر باجمالى 2000 لتر و4 ماكينه لحام بلاستيك ومكبس للغطاء الزجاجى وماكينه طباعه استيكر باسماء الشركات، وبلغ كميه المنتجات التى تم ضبطها بالمصنع 3.5 طن وحرزت المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.