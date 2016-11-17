موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا .. 3 مليارات دولار حصيلة البنوك بعد تعويم الجنيه

نشر الموقع الالكترونى " لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان محافظ البنك المركزى إ حصيلة القطاع المصرفى المصرى من تنازلات العملاء والتى بلغت 3 مليارات دولار وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

شن جهاز الأمن فى الخرطوم حملة اعتقالات وسط عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المقيمين فى السودان، واعتقل العشرات من الشباب ، الأسبوع الماضى، ويستعد لتسلميهم إلى القاهرة.

وأورد موقع (24) الإماراتى ، نقلاً عن مصادر خاصة، أن الأجهزة الأمنية المصرية نسّقت على مدار الأيام الماضية مع جهاز الأمن بالسودان لرصد وتتبع عناصر جماعة الإخوان المصريين الهاربين إلى دولة السودان، وتسليمهم إلى القاهرة التى تتهمهم بالتخطيط للقيام بعمليات تخريبية فى مصر

صرح المهندس ناجى عارف ، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه تم إعادة التيار بالكامل لمناطق أبو الغيط وشبرا الخيمة، بعد انقطاع الكهرباء أمس.

وأضاف رئيس الشركة ، فى بيان صحفى، أن التيار تم إعادته لكافة المناطق المتضررة فى تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم بالمناطق المغذية من خط بسوس ـ مشيرا الى أن المعاينة المبدئية تنفى وجود أى شبهه جنائية ، موضحاً أن تجمع مخلفات للقمامة هو السبب فى حدوث الحريق فى مجموعة من دوائر الجهد المتوسط تحت كوبرى الشرقاوية ، ويواصل فريق العمل إجراء الاصلاحات اللازمة لباقى المهمات الكهربائية.

قال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن حصيلة القطاع المصرفى المصرى من تنازلات العملاء – شراء العملة من المواطنين - من العملات الأجنبية بعد تعويم الجنيه منذ 3 نوفمبر الجارى، سوف تصل بنهاية اليوم الخميس إلى نحو 3 مليارات دولار، أى حصيلة أسبوعين بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

عادت حركة قطارات الصعيد بعد استبدال جرار القطار 1106 المتجه من القاهرة إلى الفيوم، عقب تعطله خلال رحلته بالمرازيق.

وقال أحمد ناصر، المتحدث الرسمى باسم هيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع"، إنه تم تغيير الجرار المتعطل بآخر إمداد، وإن القطار واصل الآن رحلته إلى الفيوم.

استدعت نيابة الأزبكية، صاحب مخزن أدوات مكتبية شب فيه حريق هائل أمس بمنطقة الفجالة، لسماع أقواله فى الواقعة لمعرفة إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

كما أمرت النيابة بانتداب المعمل الجنائى لمعرفة أسباب حريق الفجالة، و طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، واستمعت إلى شهادة عدد من الشهود فى موقع الحادث.

رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار الأرز التموينى للتاجر والمستهلك، وذلك وفقا لقرار الوزير اعتبارا من اليوم الخميس، ووفقا للأسعار الجديدة يباع الأرز التموينى بـ 5.25 جنيه للكيلو للمستهلك، بعد أن كان يباع بـ 4.5 جنيه بارتفاع 75 قرشا.

قالت نشوى الحوفى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن اللجنة بدأت فى إعداد القائمة الثانية للشباب المحبوسين من أجل تقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحة أن اللجنة بدأت فى إعداد هذه القائمة قبل أن تسلم القائمة الأولى للرئيس السبت الماضى.

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهات للمستشار العمالي الجديد ، بالسفارة المصرية بدولة قطر، هشام كامل ، بضرورة عقد لقاءات دورية شهرية مع العمالة المصرية ، في جميع المناطق بكافة المجالات العمالية للوقوف أولا بأول علي أية مشاكل أو معوقات تقابلهم في حياتهم العملية ، فضلا عن التواصل مع أبناء الجالية لربطهم بالوطن الأم وتعزيز الصلة والتقارب مع مكتب التمثيل العمالي بالدوحة .

توقفت منذ دقائق، حركة قطارات الوجه القبلى ، بسبب تعطل قطار 143 المتجه من الفيوم إلى القاهرة، بمحطة المرازيق نتيجة لعطل فنى فى جرار القطار وتجمع المواطنون على القضبان.

وتسبب العطل فى إثارة غضب المواطنين ، بعد تأخرهم أعمالهم، مطالبين بسرعة تدخل هيئة السكك الحديدية لإصلاح العطل.

كشف تقرير لصحيفة نيويورك تايمز أن بعض الهواتف الذكية تحتوى على ثغرات ترسل البيانات للخوادم الموجودة فى الصين، فالبرمجيات المثبتة مسبقا على بعض الهواتف التى تعمل بنظام أندرويد تتبع مسار المستخدمين، والمكالمات الهاتفية التى يجرونها، ومحتوى الرسائل النصية التى تم إرسالها، كما أن عدد الأجهزة التى تشارك فى إرسال هذه المعلومات إلى الصين مرتفع للغاية.