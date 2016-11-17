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«أبو الغيط» يشارك في الاحتفالية السنوية لندوة «صير بني ياس» بالامارات

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«أبو الغيط» يشارك في الاحتفالية السنوية لندوة «صير بني ياس» بالامارات «أبو الغيط» يشارك في الاحتفالية السنوية لندوة «صير بني ياس» بالامارات

أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية – أرشيفية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، متوجهًا إلى الإمارات، للمشاركة في الاحتفالية السنوية لندوة “صير بني ياس”.

وأوضح أبو الغيط – قبيل مغادرته مطار القاهرة الدولي، حسبما أفاد مراسلنا – أنه من المقرر أن يتم خلال الندوة، بحث عدة موضوعات منها:” دور إيران بعد العقوبات، الدور التركي، وحل الأوضاع الداخلية”.

وأكد أبو الغيط، أن موضوع الانتخابات الأمريكية سيحظى بقدرٍ كبير من الاهتمام خلال البحث.

وأوضح أمين عام جامعة الدول العربية، أنه أمضى ٤ سنوات يشارك في هذه الندوة، تحت إشراف وزارة خارجية دولة الإمارات، وتحت الإشراف المباشر لوزير الخارجية الإمارتية الشيخ عبدالله بن زايد.

 

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