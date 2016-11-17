سمكة «تايلاندية» عرضت بدولارين.. وبيعت بـ1500

بيعت سمكة مقاتلة سيامية، تشبه ألوانها ألوان العلم الوطني التايلندي، مقابل رقم قياسي تخطى 53500 بات تايلاندي (1530 دولار) في مزاد على الإنترنت، مما يجعلها أغلى سمكة من نوع “بيتا” يتم بيعها على الإطلاق.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، اليوم الخميس، أن انتشرت صور السمكة، ذات الخطوط الأفقية الزرقاء والحمراء والبيضاء التي تحاكي العلم التايلاندي، بعد أن نشرها مربيها “كاشين وراتشا”ي على صفحة خاصة بأسماك بيتا على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وطلب “كاشين” في البداية عندما نشر الصور في السادس من نوفمبر، 99 بات (2.82 دولار) كسعر للسمكة، ثم أغلق المزاد في الثامن من نوفمبر.

وتوقع “كاشين” أن يشتري أحد الأشخاص السمكة مقابل سعر متواضع، لكنه صدم عندما وصلت العروض إلى عشرة آلاف بات (285 دولار) في اليوم الثاني.

وقال مالك السمكة – صاحب متجر يبلغ من العمر 40 سنة، ويربي أسماك من نوع بيتا كهواية – “لم أتوقع أبدًا أن تصل قيمة سمكتي إلى هذا السعر”.

وأضاف “كثير من الناس حاولوا تهجين سمكة تحمل ألوان العلم التايلاندي، لكن كان الحظ بجانبي”.

يذكر أن أسماك بيتا جرى تهجينها من قبل لإنتاج أنواع تحمل ألوان العلم التايلاندي، لكن لم يقترب أي منها من تلك الألوان.

وكان أعلى سعر سابق حققته سمكة ألوانها على شكل نصف قمر، ووصل إلى 23500 بات (671 دولار).