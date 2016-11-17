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أحمد الشناوى يعود لحسابات الزمالك أمام طنطا للدعم المعنوى

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أحمد الشناوى يعود لحسابات الزمالك أمام طنطا للدعم المعنوى أحمد الشناوى يعود لحسابات الزمالك أمام طنطا للدعم المعنوى

>كتب أحمد توفيق

عاد أحمد الشناوى، حارس مرمى نادى الزمالك، لحسابات الجهاز الفنى بقيادة مؤمن سليمان للتواجد فى التشكيلة الأساسية فى مباراة طنطا غدا، الجمعة، ضمن الأسبوع التاسع للدورى.

أحمد الشناوى يقترب من تشكيلة الزمالك أمام طنطا

وشهدت الساعات الماضية ظهور اتجاه قوى بالدفع بأحمد الشناوى فى تشكيلة الزمالك الأساسية خلال مباراة طنطا، بعدما كان هناك قرار باستمرار محمود عبد الرحيم جنش فى حراسة العرين الأبيض، بعدما تألق فى الفترة الأخيرة بعد غياب الشناوى منذ إصابته فى مباراة صن داونز الجنوب أفريقى بذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا فى أكتوبر الماضى .

أحمد الشناوى لم يعترض لوجوده بالدكة البيضاء

وأبدى أحمد الشناوى عدم اعتراضه لتواجده على دكه بدلاء الزمالك فى الفترة الأخيرة بعد عودته من الإصابة، وهو ما دفع الجهاز الفنى للتفكير فى عودته للتشكيلة الأساسية، وبالفعل كان سيخوض مباراة المصرى الأخيرة بالأسبوع الثامن للدورى لولا تعرضه للإصابة بالتهابات فى الكتف خلال المران الأخير قبل اللقاء ليخرج من القائمة ويتولى جنش حراسة المرمى ويظهر بمستوى متميز .

مؤمن سليمان يدعم أحمد الشناوى معنويا

وحرص مؤمن سليمان على الحديث مع أحمد الشناوى أكثر من مرة خلال التدريبات الأخيرة لدعمه معنويا، بعدما غاب عن آخر مباريات الوطنى أمام غانا بالجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، وطالبه بالتركيز فى التدريبات لاستعادته مكانته مرة أخرى وعدم التأثر بأى أحداث سلبية يتعرض لها.


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