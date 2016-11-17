عمال مصنع غاز البوتاجاز بقنا ينهون اعتصامهم بعد وعد بزيادة المرتبات

قنا - هند المغربى

أنهى العاملون بمصنع "إتش يو" لإنتاج غاز أسطوانات البوتاجاز بمدينة قفط فى قنا، اليوم الخميس، إضرابهم عن العمل بعد اجتماع مع مجلس إدارة المصنع وتلقيهم وعودا بزيادة مرتباتهم.

كان العاملين بمصنع "إتش يو" لإنتاج غاز أسطوانات البوتاجاز بمدينة قفط فى قنا، قد دخلوا منذ أمس الأربعاء فى إضراب عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور، وأوضح عدد من المحتجين أن المسئولين لم يراعو ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذى تشهده البلاد خلال الفترة الحالية، لافتين إلى أن العاملين لم يتقاضوا أى زيادات فى مرتباتهم منذ أكثر من عام.

وأكد المحتجون أن المرتبات تتراوح مابين 500 إلى 900 جنيه فقط، مع إضافة الزيادة السنوية 7%، مطالبين بزيادة أجورهم لمواجهة غلاء الأسعار.