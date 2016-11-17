وزير خارجية اليونان يصل القاهرة لبحث آخر تطورات المنطقة

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، “نيكوس كوتزياس”، وزير خارجية اليونان، قادمًا بطائرة خاصة في زيارة تستغرق يومًا واحدًا.

ومن المقرر أن يلتقي “كوتزياس” – خلال زيارته بالقاهرة – مع وزير الخارجية سامح شكري، لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة، حسبما أفاد مراسلنا.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية – أمس الأربعاء – أنه من المنتظر أن تتناول جلسة المباحثات – التي تعقد بقصر التحرير- العلاقات المصرية اليونانية، وسبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي القائم بين كل من مصر، اليونان، وقبرص.

وأفاد البيان أنه من المقرر – أيضًا – أن يبحث الجانبان القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في كل من سوريا، ليبيا، والعراق، فضلًا عن تطورات القضية الفلسطينية.