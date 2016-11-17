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وزير خارجية اليونان يصل القاهرة لبحث آخر تطورات المنطقة

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وزير خارجية اليونان يصل القاهرة لبحث آخر تطورات المنطقة وزير خارجية اليونان يصل القاهرة لبحث آخر تطورات المنطقة

“نيكوس كوتزياس”، وزير خارجية اليونان – أرشيفية

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، “نيكوس كوتزياس”، وزير خارجية اليونان، قادمًا بطائرة خاصة في زيارة تستغرق يومًا واحدًا.

ومن المقرر أن يلتقي “كوتزياس” – خلال زيارته بالقاهرة – مع وزير الخارجية سامح شكري، لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة، حسبما أفاد مراسلنا.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية – أمس الأربعاء – أنه من المنتظر أن تتناول جلسة المباحثات – التي تعقد بقصر التحرير- العلاقات المصرية اليونانية، وسبل تطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي القائم بين كل من ، اليونان، وقبرص.

وأفاد البيان أنه من المقرر – أيضًا – أن يبحث الجانبان القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في كل من سوريا، ليبيا، والعراق، فضلًا عن تطورات القضية الفلسطينية.

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