مدرب «الإنتاج الحربي»: نسعى لصدارة الدوري

أكد أحمد أيوب المدرب العام لفريق الكرة أن مباراة الإنتاج الحربي التي يخوضها الفريق السبت القادم هامة للغاية في إطار سعي الجهاز الفني نحو استكمال سلسلة العروض الطيبة، والحفاظ على التواجد في صدارة المسابقة حتى نهاية الدور الأول كمرحلة ضمن مراحل السعي نحو الحفاظ على لقب الدوري.

وأشار أيوب، في تصريحات صحفية اليوم، الى أن الإنتاج الحربي فريق منظم ويملك جهاز فني مميز للغاية ولاعبين مميزين، خاصة أنه حقق الفوز في آخر مبارياته بمسابقة الدوري وحصل على دفعة معنوية قوية وأن نتائجه منذ بداية الموسم لا تعكس المستوى الحقيقي له، وبالتالي فقد قام الجهاز الفني للأهلي بقيادة الكابتن حسام البدري بدراسته بشكل جيد، والاستعداد للمباراة بقوة، خاصة بعد عودة اللاعبين الدوليين إلى المشاركة في تدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة غانا في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

وشدد مدرب الانتاج على أن الجهاز الفني يحترم كل المنافسين، ويتعامل مع المباريات كلها على إعتبار أنها لا تقبل سوى الفوز فقط لضمان التتويج باللقب.