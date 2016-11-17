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ضبط موظف بمجلس مدينة منيا القمح أثناء تقاضيه رشوة لتسهيل هدم عقار

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ضبط موظف بمجلس مدينة منيا القمح أثناء تقاضيه رشوة لتسهيل هدم عقار ضبط موظف بمجلس مدينة منيا القمح أثناء تقاضيه رشوة لتسهيل هدم عقار

أرشيفية

تمكن ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، اليوم الخميس، من ضبط موظف بمجلس مدينة منيا القمح، أثناء تقاضيه رشوة مالية من أحد المواطنين، لتسهيل منحه تصريح هدم للعقار المملوك للمواطن، وتم إخطار نيابة منيا القمح للتحقيق برئاسة، إسلام حشيش رئيس النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وردت معلومات سرية لهيئة الرقابة الإدارية، حول قيام “م. م” مشرف تنظيم بمجلس مدينة منيا القمح، بطلب رشوة مالية قدرها 6000 جنيه مقابل إنهاء الإجراءات الخاصة بمنح المواطن تصريح هدم للعقار المملوك له بمركز منيا القمح.

وبعد التحريات السرية التى أكدت صحة الواقعة، تم استئذان النيابة العامة، وتم تسجيل اللقاءات التى تمت بين المواطن والموظف بالصوت والصورة، وتم القبض عليه وعرضه على نيابة منيا القمح للتحقيق.

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