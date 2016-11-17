القبض على عامل أجبر تاجر على التنازل عن شقته بإيصالات أمانة مزورة

الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عامل زور إيصالات أمانة لإجبار تاجر على التنازل عن شقته .

تقدم "و. س"- 36 سنة تاجر حدايد وبويات مقيم دائرة قسم باب شرقى، ببلاغ ضد "ص. س"-45 سنة عامل مقيم دائرة قسم باب شرقي السابق إتهامه في 3 قضايا " خيانة أمانة – شيك " آخرها القضية جنح قسم باب شرقي " شيك " لقيامه بإصطناع إيصالات أمانة بأسماء أشخاص وهمية وإستخدامها للضغط عليه وإجباره على التنازل عن الشقة المملوكة له بعقار كائن دائرة قسم شرطة باب شرقي.

توصلت التحريات إلى صحة الواقعة وقيام المتحرى عنه برغبته في إجبار المُبلغ على التنازل عن الشقة المملوكة له التي تقدر ثمنها بمبلغ 200 ألف جنيه فقام بإصطناع إيصالات أمانة منسوب صدورها للمُبلغ تفيد على خلاف الحقيقة كونه مدين بمبالغ مالية لأشخاص وهميين واستخدامها في رفع دعاوى قضائية وتمكن من الحصول على حكم في القضية جنح قسم باب شرقي " خيانة أمانة " بالحبس لمدة سنة - .

وأضافت التحريات قيام المتحرى عنه بإصطناع توكيل منسوب صدوره لمصلحة الشهر العقارى وإستعان بأحد الأشخاص المجهولين كوكيل عن المبلغ لتفويت درجات التقاضى على المُبلغ وتمكن بموجبه من الحصول على حكم قضائي نهائي ضده كوسيلة للضغط عليه للتنازل عن الشقة

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة، و تحرر المحضر أحوال قسم مكافحة جرائم الأموال العامه وجارى العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.