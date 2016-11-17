بلاغ ضد منى مينا يتهمها بإشاعة أخبار كاذبة

الإسكندرية - هناء أبو العز

تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ إلى نيابات استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن ضد منى مينا وكيل نقابة الأطباء المصرية اتهمها بإشاعة أخبار كاذبة.

وحمل البلاغ رقم 5567 لسنة 2016 ونص على أنه بتاريخ 5/11/2016 ومن خلال تصريحات عبر أحد البرامج التلفزيونية صرحت المقدم ضدها البلاغ بأن أحد الأطباء أخبرها بوجود تعليمات من وزارة الصحة باستخدام الحقن (السرنجات) أكثر من مرة، وكذلك التقليل من استخدام المحاليل للمرضى بسبب نقص المستلزمات الطبية، دون أن تقدم دليلاً لما أطلقته من تصريحات، وهو ما سبب حالة من الفزع والرعب الشديد لدى المواطنين عموماً من جراء تلك التصريحات الكاذبة.

وأضاف طارق محمود بأن تلك التصريحات أطلقتها المقدم ضدها البلاغ متعمدة بغرض تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين ونشر الفزع والرعب بين المواطنين، خاصاً وأنها وكيلة النقابة العامة للأطباء، وتعمد إصدارها لتلك التصريحات الكاذبة، هو أمر مهدد للأمن القومى المصرى فى ظل التحديات التى تواجهها البلاد داخلياً وخارجياً، وهو الأمر الذى يعاقب عليه القانون طبقاً لنص المادة (188) من قانون العقوبات المصرى والمادة (102) مكرر والواردة بالباب الثانى من الكتاب الثانى لقانون العقوبات.

وطالب طارق محمود فى بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم. وإصدار أمر بضبط وإحضار المقدم ضدها البلاغ منى مينا لتعمدها نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الإجتماعيين ، مطالبا وضع المذكورة على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات فى الإتهامات الموجهة اليها.