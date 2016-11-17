القبض على خادمة وعاطلين سرقوا منزل مستشار بهيئة قضايا الدولة فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز منوف بالمنوفية، من ضبط خادمة اشتركت مع عاطلين فى سرقة منزل مستشار بهيئة قضايا الدولة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز شرطة منوف، يفيد بتلقيه بلاغا من "أ. ع" عضو بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة، ومقيم عين شمس القاهرة، بقيام "ج. ع" تعمل طرفه خادمة ومقيمه بدائرة المركز ولا يعلم باقى بياناتها بسرقة "خاتم ذهبى – 2 هاتف محمول"، ومبلغ مالى قدره 1250 دولار من منزله الكائن بذات العنوان.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة "ج. م. ع" خادمة مقيمة دائرة المركز، وأنها على علاقة بكل من "إ. إ. س" عاطل، و"أ. م" عاطل مقيمان دائرة المركز وتقيم طرفهما، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد خالد مكاوى رئيس المباحث، والنقباء احمد كشد، ومحمد التحيوى، وأحمد خلف معاونى المباحث من ضبطهم بمنزل الأخير، وبحوزة الأول فرد خرطوش و4 طلقات، وبحوزة الثانى "مطواة".

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات، وتم ضبطها والتحفظ على المضبوطات، وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 14422 جنح مركز منوف لسنة 2016، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.