أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على خادمة وعاطلين سرقوا منزل مستشار بهيئة قضايا الدولة فى المنوفية

Google+ Print
القبض على خادمة وعاطلين سرقوا منزل مستشار بهيئة قضايا الدولة فى المنوفية القبض على خادمة وعاطلين سرقوا منزل مستشار بهيئة قضايا الدولة فى المنوفية

>المنوفية - محمد فتحى

تمكنت مباحث مركز منوف بالمنوفية، من ضبط خادمة اشتركت مع عاطلين فى سرقة منزل مستشار بهيئة قضايا الدولة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز شرطة منوف، يفيد بتلقيه بلاغا من "أ. ع" عضو بهيئة قضايا الدولة بالقاهرة، ومقيم عين شمس القاهرة، بقيام "ج. ع" تعمل طرفه خادمة ومقيمه بدائرة المركز ولا يعلم باقى بياناتها بسرقة "خاتم ذهبى – 2 هاتف محمول"، ومبلغ مالى قدره 1250 دولار من منزله الكائن بذات العنوان.

 

وأشارت التحريات إلى أن المتهمة "ج. م. ع" خادمة مقيمة دائرة المركز، وأنها على علاقة بكل من "إ. إ. س" عاطل، و"أ. م" عاطل مقيمان دائرة المركز وتقيم طرفهما، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز برئاسة الرائد خالد مكاوى رئيس المباحث، والنقباء احمد كشد، ومحمد التحيوى، وأحمد خلف معاونى المباحث من ضبطهم بمنزل الأخير، وبحوزة الأول فرد خرطوش و4 طلقات، وبحوزة الثانى "مطواة".

 

وبمواجهة المتهمة اعترفت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات، وتم ضبطها والتحفظ على المضبوطات، وتم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 14422 جنح مركز منوف لسنة 2016، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365