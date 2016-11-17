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وزير الصحة يمنح قسم علاج الأورام بطب عين شمس مبنى بمعهد ناصر

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وزير الصحة يمنح قسم علاج الأورام بطب عين شمس مبنى بمعهد ناصر وزير الصحة يمنح قسم علاج الأورام بطب عين شمس مبنى بمعهد ناصر

> كتبت أمل علام

منح الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، على هامش افتتاحه قسم علاج الأورام بطب عين شمس، قسم علاج الأورام بالجامعة، مبنى بمعهد ناصر، مكون من 10 أدوار، ليكون مستشفى للأورام.

 

وقال وزير الصحة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هذا المبنى سيكون مستشفى للأورام، وتابع لقسم علاج الأورام بطب عين شمس، مخاطبا الأطباء قائلا، "خذوا الرسومات وشغلوه".

 

وأشار الدكتور أحمد عماد إلى أن منظومة الصحة غير مضبوطة نظرا لتعدد الجهات التى تعمل تحت إدارة وزير الصحة، رغم أن لكل منها إدارة مستقلة، وميزانية مستقلة، مثل المستشفيات التعليمية، ومستشفيات التأمين الصحى، ومستشفيات المراكز المتخصصة، فكلها تتبع الوزارة، مؤكداً أن المنظومة غير صحيحة، قائلا، "أنا عشتها وأنا وزير، وعشتها وأنا عميد طب جامعة عين شمس". 

 

 

وتابع "لكن أنا غير مسئول عن المستشفيات الجامعية، وهى مشكلة الصحة فى ، والإمكانيات الموجودة فى مستشفيات وزارة الصحة حالياً تكفينا، من أول الدباسات بتاعة الخيوط، وهى غير موجودة فى المستشفيات الجامعية، وأنا فى وضع مسئول، وأعمل محاولاتى للأفضل. 

 

 وأضاف الوزير، "وأنا جى النهارده قلت إن هذا هو الجزء السعيد فى حياتى لأننى تذكرت وأنا عميد لطب عين شمس وهؤلاء جميعهم زملائى". 

 

 


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