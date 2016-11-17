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إعادة التيار الكهربائى لمناطق شبرا الخيمة بعد انقطاعه أمس

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إعادة التيار الكهربائى لمناطق شبرا الخيمة بعد انقطاعه أمس إعادة التيار الكهربائى لمناطق شبرا الخيمة بعد انقطاعه أمس

>كتبت رحمة رمضان

صرح المهندس ناجى عارف  ،  رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء أنه تم إعادة التيار بالكامل لمناطق  أبو الغيط وشبرا الخيمة، بعد انقطاع الكهرباء أمس.

وأضاف رئيس الشركة ،  فى بيان صحفى، أن التيار تم إعادته  لكافة المناطق المتضررة فى تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم بالمناطق المغذية من خط بسوس ـ مشيرا الى   أن المعاينة المبدئية تنفى وجود أى شبهه جنائية ، موضحاً أن تجمع مخلفات للقمامة هو السبب فى حدوث الحريق فى مجموعة من دوائر الجهد المتوسط تحت كوبرى الشرقاوية ، ويواصل فريق العمل إجراء الاصلاحات اللازمة لباقى المهمات الكهربائية.

وكان حريقا قد اندلع فى مجموعة من دوائر الجهد المتوسط أسفل كوبرى الشرقاوية، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى عن المناطق المغذية من خط بسوس ـ أبو الغيط وشبرا الخيمة.


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