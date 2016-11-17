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موقع إماراتى: الخرطوم تعتقل عناصر أخوانية هاربة مطلوبة للأمن المصرى

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موقع إماراتى: الخرطوم تعتقل عناصر أخوانية هاربة مطلوبة للأمن المصرى موقع إماراتى: الخرطوم تعتقل عناصر أخوانية هاربة مطلوبة للأمن المصرى

>كتبت آمال رسلان

شن جهاز الأمن فى الخرطوم حملة اعتقالات وسط عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المقيمين فى السودان، واعتقل العشرات من الشباب ، الأسبوع الماضى، ويستعد لتسلميهم إلى القاهرة.

 وأورد موقع (24) الإماراتى ، نقلاً عن مصادر خاصة، أن الأجهزة الأمنية المصرية نسّقت على مدار الأيام الماضية مع جهاز الأمن بالسودان لرصد وتتبع عناصر جماعة الإخوان المصريين الهاربين إلى دولة السودان، وتسليمهم إلى القاهرة التى تتهمهم بالتخطيط للقيام بعمليات تخريبية فى

ونقل الموقع عن المصادر أن عدد الشباب من جماعة الإخوان المحظورة فى مصر الهاربين إلى السودان يقدر بأكثر من 400 شاب، لافتا الى إن السلطات السودانية شنت الأيام الماضية عمليات للتتبع ورصد كثيرين، يتحركون بسهولة من السودان إلى القاهرة، ويتدربون للقيام بعمليات إرهابية فى مصر.

وأكدت المصادر للموقع الإماراتى ، أن الأجهزة الأمنية المصرية أرسلت للسلطات المصرية قائمة بالعناصر الهاربة إلى السودان لتسليمهم إلى القاهرة فى غضون الأيام المقبلة، خاصة أن غالبيتهم متورطون بالفعل فى عدة قضايا ومطلوبين أمنياً، ويسعون لتنفيذ عدة مخططات إرهابية داخل مصر، ويتواصلون مع جهات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار داخل الدولة المصرية.

وأشارت المصادر إلى خلافا ظهر مؤخرا بين محمد الحلوجى  مسؤول ملف الإخوان الهاربين إلى السودان وجبهة شباب الإخوان الموالية لمحمد كمال، الذين يطلقون على أنفسهم اسم (الكماليون) ، حيث اتهموه  بالعمالة للأمن السودانى، وأنه يرتبط بعلاقات شراكة فى عدد من المشروعات بالسودان، ودائم التواصل والتردد على الأجهزة الأمنية بالسودان، وأنه اعتاد على الدفاع عن النظام السودانى للحفاظ على استثماراته ومشروعاته التجارية، وأيقدم مصالحه الخاصة على المسؤولية التنظيمية داخل الجماعة المحظورة.


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