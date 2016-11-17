«خضير» يتلقي وفدي من البنك الدولي والمغرب لبحث سبل تهيئة الاستثمار

التقى محمد خضير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد البنك الدولي برئاسة دكتور أندريه مخنيف، مدير التجارة والقدرة التنافسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور نائب رئيس الهيئة ومسئولة ملف البنك الدولي منى زوبع.

وناقش اللقاء – المنعقد اليوم الخميس – أهم الإجراءات التي اتخاذها الهيئة لتطوير أداء مجمع خدمات الاستثمار من خلال وضع نظام إلكتروني لميكنة تأسيس الشركات وما بعد التأسيس، والربط الإلكتروني لمجمعات خدمات الاستثمار على مستوى الجمهورية.

كما ناقش اللقاء – وفقًا للبيان الصادر اليوم – برنامج الأرشفة الإلكترونية التي تنفذه الهيئة حاليًا، لرفع مستوى الخدمات، وكذلك تقديم الدعم الفني اللازم، لرفع قدرات ومهارات الخاصة بالعاملين بالهيئة.

وقال خضير :”ناقشنا بحث سُبل تعزيز التعاون مع البنك الدولي في مجال تحسين بيئة الاستثمار والإجراءات التي تتخذها الوزارة والهيئة لتهيئة المناخ الاستثماري”.

وأكد خضير، أن الحكومة والقيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وجذب كافة الاستثمارات الأجنبية، من خلال العمل عن قرب مع كافة الجهات المعنية للوقوف على العقبات التي تواجه المستثمرين والعمل على تذليلها”.

كما التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد من شركات الاتصالات ورجال الأعمال المغربي، حيث تناول اللقاء رغبه هذه الشركات في التعرف على الاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.