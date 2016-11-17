جلسة بين أبوريدة ومدرب الشباب استعدادًا لـ«أمم أفريقيا»

مراسل «ONA»:

يعقد هاني أبوريدة رئيس اتحاد كرة القدم، الخميس، جلسة مع معتمد جمال المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 97، جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الاتفاق على احتياجات الفراعنة الصغار قبل المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية.

ويستعد منتخب مصر للشباب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها زامبيا في شهر فبراير المقبل، وتستمر حتى 12 مارس المقبل أيضًا.

ومن المفترض، أن يشارك منتخب الشباب في دورة ودية بمشاركة بعض المنتخبات مثل المغرب وجنوب أفريقيا، إلا أنه لم يتم الاستقرار بشكل نهائي حتى الآن على إقامتها.

ويبحث معتمد جمال مع أبوريدة، خوض بعض المباريات الوديات مع منتخبات أفريقية وعربية، حال عدم الاستقرار على إقامة الدورة الودية.