أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

جلسة بين أبوريدة ومدرب الشباب استعدادًا لـ«أمم أفريقيا»

Google+ Print
جلسة بين أبوريدة ومدرب الشباب استعدادًا لـ«أمم أفريقيا» جلسة بين أبوريدة ومدرب الشباب استعدادًا لـ«أمم أفريقيا»

هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

مراسل «ONA»:

يعقد هاني أبوريدة رئيس اتحاد كرة القدم، الخميس، جلسة مع معتمد جمال المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 97، جلسة خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل الاتفاق على احتياجات الفراعنة الصغار قبل المشاركة في بطولة الأمم الأفريقية.

ويستعد منتخب للشباب للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية التي تحتضنها زامبيا في شهر فبراير المقبل، وتستمر حتى 12 مارس المقبل أيضًا.

ومن المفترض، أن يشارك منتخب الشباب في دورة ودية بمشاركة بعض المنتخبات مثل المغرب وجنوب أفريقيا، إلا أنه لم يتم الاستقرار بشكل نهائي حتى الآن على إقامتها.

ويبحث معتمد جمال مع أبوريدة، خوض بعض المباريات الوديات مع منتخبات أفريقية وعربية، حال عدم الاستقرار على إقامة الدورة الودية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية"

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر

8 الصبح - رامي رضوان يفصح بكل جراءة عن الدول والقنوات الداعمة للإرهاب فى مصر