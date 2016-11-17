تأجيل استئناف خصم «فاطمة ناعوت» على حبسه في إهانة القضاء لـ٢٢ ديسمبر

مراسل «ONA»:

قررت محكمة مستأنف السيدة زينب، الخميس، تأجيل الاستئناف المقدم من محمد عفيفي “خصم” الكاتبة فاطمة ناعوت في دعوى ازدراء الأديان على حبسه بتهمة إهانة القضاء لجلسة ٢٢ ديسمبر المقبل؛ لسماع الشهود.

وقضت محكمة جنح السيدة زينب، بحبس المحامي محمد عفيفي مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد الكاتبة فاطمة ناعوت 6 أشهر وغرامة مالية 10 آلاف جنيه عن التهمة الأولى بإهانة السلطة القضائية، وغرامة 20 ألف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة بالسب والقذف وكفالة 1000 جنيه.

وأمرت نيابة السيدة زينب بإخلاء سبيل عفيفي بضمان وظيفته في يوليو 2015، وذلك على ذمة اتهامه بإهانة دائرة جنح السيدة برئاسة المستشار خالد جمال الدين أثناء نظر جلسة دعواه ضد الكاتبة داخل غرفة المداولة بالمحكمة.

كان المستشار خالد جمال الدين أبو بكر أمر بالتحفظ على عفيفي تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية أثناء مرافعته بإحدى جلسات قضية ازدراء الدين الإسلامي التي أقامها المحامي ضد الكاتبة الصحفية، فيما واجهه رئيس الجلسة ببعض منشوراته على “فيس بوك”، واتهمه بإهانة القضاة ووزير العدل.