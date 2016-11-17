الاتحاد التونسي يحدد مطالبه لخوض ودية أمام الفراعنة

حدد الاتحاد التونسي لكرة القدم، بعض المطالب من أجل خوض مواجهة ودية أمام المنتخب الوطني يوم 8 من شهر يناير المقبل.

> وطلب الاتحاد التونسي توفير 45 تذكرة طيران للمنتخب التونسي بواقع 6 تذاكر درجة رجال الأعمال، و39 تذكرة درجة سياحية، وسيارة خاصة لرئيس البعثة التونسية، وحافلتين، إحداهما كبيرة الحجم وأخرى صغيرة الحجم عدد 9 مقاعد، بالإضافة إلى الإقامة فى أحد فنادق التجمع الخامس وحجز 12 غرفة مزدوجة و21 غرفة فردية.