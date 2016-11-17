حدد الاتحاد التونسي لكرة القدم، بعض المطالب من أجل خوض مواجهة ودية أمام المنتخب الوطني يوم 8 من شهر يناير المقبل.
> وطلب الاتحاد التونسي توفير 45 تذكرة طيران للمنتخب التونسي بواقع 6 تذاكر درجة رجال الأعمال، و39 تذكرة درجة سياحية، وسيارة خاصة لرئيس البعثة التونسية، وحافلتين، إحداهما كبيرة الحجم وأخرى صغيرة الحجم عدد 9 مقاعد، بالإضافة إلى الإقامة فى أحد فنادق التجمع الخامس وحجز 12 غرفة مزدوجة و21 غرفة فردية.
الاتحاد التونسي يحدد مطالبه لخوض ودية أمام الفراعنة
حدد الاتحاد التونسي لكرة القدم، بعض المطالب من أجل خوض مواجهة ودية أمام المنتخب الوطني يوم 8 من شهر يناير المقبل.