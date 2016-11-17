تأجيل نظر خلع زوجة إبراهيم سعيد لـ24 نوفمبر

مراسل «ONA»:

أجلت محكمة أسرة المعادى، الخميس، نظردعوى الخلع المقامة من “ابتسام كامل” الشهيرة بـ”شهد عبد الله” زوجة إبراهيم سعيد لاعب نادى الأهلى والزمالك السابق إلى جلسة 24 نوفمبر الجارى.

جدير بالذكر أن زوجة لاعب الأهلى والزمالك السابق قد تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى لتطليقها منه طلقة بائنة خلعا مقابل تنازلها عن كافة حقوقها المادية والشرعية ورد قيمة مقدم الصداق المبرم فى عقد الزواج بعد زواجه عرفيا من سيدة مغربية.

كما أقامت زوجة “سعيد” 3 دعاوى قضائية أخرى “نفقة صغير” لابنها آدم وإثبات حضانة مصروفات مدرسية، فى المقابل اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية وتهديده بالقتل وأخيرا بارتكاب الزنا نشر على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” صورا لها مع أحد الأشخاص وأقام ضدها.