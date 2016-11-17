إصابة عقيد شرطة بالأحوال المدنية في حادث تصادم بصحراوي بني سويف‎

مراسل بني سويف: محمد شعبان

أصيب ضابط شرطة بمصلحة الأحوال المدنية، مساء أمس الأربعاء، في حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي، بالقرب من نفق بياض العرب بمركز بني سويف، بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، ونقل لمستشفى بني سويف العام.

وتلقى اللواء محمد الخليصي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين، مدير المباحث الجنائية، بوقوع تصادم بين السيارة رقم 152627 ملاكي المنيا، قيادة العقيد محمد خيري فهمي، بمباحث الأحوال المدنية بمحافظة المنيا، بسيارة نقل.

كما أفاد البلاغ بنقل المصاب إلى المستشفى العام.

وتبين من التحريات الأولية للحادث، أن ضابط الشرطة كان قادمًا من القاهرة في اتجاهه إلى المنيا، مستقلًا سيارته،حين واصطدم بسيارة نقل أمامه وفرت هاربة، ما أسفر عن إصابته، ونقله لمستشفى بني سويف العام لتلقي العلاج.