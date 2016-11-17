وزير الخارجية يصل القاهرة قادمًا من بيروت عقب لقاء الرئيس اللبناني

مراسل «ONA»:

وصل مطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس سامح سكري وزير الخارجية، قادمًا من بيروت عقب زيارة استغرقت يومين، التقي خلالها الرئيس اللبنانى العماد ميشال سليمان، ورئيس مجلس النواب نبيه برى، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى .

وسلم شكري الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون رسالة تهنئة وتضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تضمنت دعوة الرئيس اللبنانى إلى زيارة مصر فى أقرب فرصة ممكنة .

وأكد شكري خلال اللقاء سعادة مصر بما تم تحقيقه من نجاح على مسار استقرار الحياة السياسية فى لبنان، وتطلعها إلى استعاده لبنان القيام بدوره العروبى، باعتبار أن استقرار لبنان وسلامته يعد دعما لاستقرار الدول العربية والمنطقة التى تواجه العديد من المخاطر والتحديات .