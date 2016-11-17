ضبط 29 قطعة آثار بحوزة سائق ومحام خلال حملة أمنية بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

تمكن ضباط مباحث الآثار بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز شرطة صان الحجر، اليوم الخميس، من ضبط 29 قطعة يشتبه فى أثريتها، مدون عليها كتابات باللغة الهيروغليفية.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مباحث الآثار بالمديرية، يفيد بضبط "رمضان.الـ.ع" 41 عامًا، سائق، مقيم بقرية القصبي بدائرة مركز صان الحجر، حال قيادته السيارة رقم 150019 رحلات شرقية "ميكروباص"، وبرفقته "سعيد.ع.س.ع" 64 عامًا، محامي، ومقيم بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير، وبحوزتهما 29 قطعة يشتبه في كونها أثرية، مدون عليها كتابات باللغة الهيروغليفية.

واشتملت القطع المضبوطة، على 19 تمثال مختلفة الأشكال والأحجام، و6 تمائم مختلفة الأشكال، و2 جعران صغير الحجم، وطبق فخار مقسم 3 قطع، ولوحة صغيرة الحجم على شكل ضفدع والوجه الآخر مدون عليه نقوش هيروغليفية، بالإضافة إلى مبلغ مالى 3 آلاف و700 جنيه.

بمواجهة المتهمان، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار بها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8615 جنح صان الحجر لسنة 2016، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فيما تمكن ضباط مباحث قسم ثان الزقازيق، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 عاطلين، مقيمين بمدينة الزقازيق، بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى سرقة الدراجات البخارية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط المتهمين، وهم كلًا من "أشرف.م.ز.ع" 28 عامًا، مسجل شقي خطر، سابق اتهامه في 4 قضايا مخدرات وخطف، آخرهم القضية رقم 19441 لسنة 2009 جنح قسم ثان الزقازيق "مخدرات"، و"مجدي.م.م.ع" 22 عامًا، سابق اتهامه فى 6 قضايا سرقة وضرب، آخرهم القضية رقم 8278 لسنة 2016 جنح أول الزقازيق "سرقة"، وهارب من تنفيذ أحكام بالحبس لمدة سنة وكفالة ألف جنيه، و"محمد.أ.م.ع" 19 عامًا، وبمواجهتهم اعترفوا بما أسفرت عنه التحريات والضبط.

كما أرشد المتهمين عن مكان 7 دراجات بخارية، قاموا بسرقتها، وتم ضبطها، وتحررعن ذلك المحضر رقم 14/314 أحوال قسم ثان الزقازيق لسنه 2016، ,اخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.