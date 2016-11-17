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بالصور.. "العمل الدولية" تعقد قمة مصر لريادة الأعمال بالبحر الأحمر

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بالصور.. "العمل الدولية" تعقد قمة مصر لريادة الأعمال بالبحر الأحمر بالصور.. "العمل الدولية" تعقد قمة مصر لريادة الأعمال بالبحر الأحمر

>البحر الأحمر - عماد عرفة

عقدت منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بالتعاون مع المجلس الشرق أوسطى لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة "مكسبى"، صباح اليوم الخميس، "قمة لريادة الأعمال 2016" تحت شعار "ريادة الأعمال ومستقبل مصر" فى محافظة البحر الأحمر، وبدأت من اليوم حتى 19 من نوفمبر الجارى.

 

وافتتحت فعاليات القمة صباح اليوم الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، وتروى لولاشنك سفير كندا، وبيتر فان غوى مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة.

 

وشهدت القمة هذا العام استعراضا للوضع الحالى فى مجال ريادة الأعمال فى مصر ومنظومة ريادة الأعمال العالمية ومنظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومناقشة ريادة الأعمال فى مجال الفنون، والثقافة والإعلام، علاوة على استعراض أفضل الممارسات.

 

كما سيتم مناقشة مستقبل مصر من خلال الشباب وريادة الأعمال، والتداخل بين ريادة الـعمال الاجتماعية، الاستدامة وريادة الاعمال الإنسانية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

ومن المقرر، وللعام التالى على التوالى، الإعلان عن نتائج مسابقة "نواة" لريادة الأعمال فى المشروعات المجتمعية؛ وهى مسابقة تنظمها منظمة العمل الدولية فى إطار تنفيذ أنشطة مشروع "وظائف لائقة لشباب مصر"، الممول من الكندية، بالتعاون مع المجلس الشرق أوسطى لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، بهدف دعم ريادة الأعمال الاجتماعية فى مصر تستهدف هذه المسابقة الفئة العمرية ما بين 18 و35 سنة.

 

 

 


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مصر 365

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