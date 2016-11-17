مرتضى منصور يوجه 4 رسائل لـ"متعب وشيكابالا وصبرى رحيل وإسلام جمال"

كتب أحمد توفيق

وجه مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك رسائل خاصة لـ4 لاعبين خلال الساعات الأخيرة لأسباب مختلفة وهم عماد متعب وصبرى رحيل ثنائى النادى الأهلى وشيكابالا وإسلام جمال ثنائى الزمالك .

مرتضى منصور يرفض سداد مستحقات صبرى رحيل

رسالة مرتضى منصور لصبرى رحيل جاءت بسبب مطالبة الأخير بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى نادى الزمالك والبالغة 227 ألف جنيه ومطالبته بإيقاف القيد للقلعة البيضاء، مشددا على رفضه سداد أى أموال للاعب لأنه ليس المذنب فى تأخر مستحقاته وعليه مطالبة رئيس الزمالك الأسبق ممدوح عباس بسداد مستحقاته .

مرتضى منصور يكشف سبب رحيل إسلام جمال

كما كشف مرتضى منصور عن سبب موافقته على رحيل إسلام جمال مدافع الزمالك فى الميركاتو الشتوى وأرجعه إلى عدم التزام اللاعب لذلك وافق على رحيله ليعود أكثر بريقا للقلعة البيضاء وأعلن وصول عرض رسمى وحيد فقط لجمال من نادى المريخ السودانى لضمه على سبيل الإعارة فى يناير المقبل مقابل مليون جنيه.

مرتضى منصور يرحب بانضمام متعب للزمالك

فيما كانت رسالة مرتضى منصور لعماد متعب مهاجم الأهلى هى الترحيب بانضمامه للزمالك فى حالة استغناء القلعة الحمراء عنه مؤكداً أنه قيمة كبيرة فى القلعة الحمراء وأنه حزين لما يحدث معه فى ناديه، لكنه اتفق مع الأهلى على عدم التفاوض مع أى لاعب من الفريق الآخر مرتبط بعقد رسمى .

مرتضى منصور يرفض نغمة شيكابالا هو الزمالك

كما أكد مرتضى منصور رفضه نغمة أن شيكابالا هو الزمالك، وأكد أن الأبيض فريق جماعى ويضم 29 لاعبا وشيكابالا ترس فى المنظومة الكاملة وهو من أعاده للحياة مجددا بعد إعادته من سبورتنج لشبونة، مشددا على رفضه نظرية اللاعب الأسطورة .