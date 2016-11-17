أخبار عاجلة

8 الصبح - رئيس الجالية المصرية فى فرنسا يكشف كيف يتم تطبيق قانون الطوارئ فى فرنسا -
8 الصبح - تقرير يوضح تطبيق بنود قانون الطوارئ فى فرنسا وأمريكا وبلجيكا -
مواد البناء: وضع استراتيجية لمضاعفة حجم صادرات القطاع خلال 3 سنوات -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
8 الصبح - التاريخ الفني للفنانة الزمن الجميل زوزو شكيب .. "أطيب أم شريرة فى السينما المصرية" -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - تقرير عن "كيفية صناعة الفخار" ... الإبداع ببصمة مصرية -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم وموعد إنتهاء الموجة الغير مستقرة ونصيحة اليوم عن"الجريب فروت" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس ... أهم الاخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. مصر 365

الأهلي عن الانتقال لاستاد القاهرة أو السلام: "لم نتلق ردا على خطاباتنا"

Google+ Print
الأهلي عن الانتقال لاستاد القاهرة أو السلام: "لم نتلق ردا على خطاباتنا" الأهلي عن الانتقال لاستاد القاهرة أو السلام: "لم نتلق ردا على خطاباتنا"

>كتب محمد عراقى

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، عن رغبة ناديه فى لعب مبارياته على استاد القاهرة أو ملعب السلام بدلاً من استاد بتروسبورت، والذى يستضيف مباريات الفريق الأحمر حالياً.

وقال عبد الحفيظ لـ"اليوم السابع"، "لم نتلق أى خطابات بشأن طلبنا لنقل مبارياتنا حتى هذه اللحظة"، مؤكداً أن الأهلي سيرسل خطاباً آخر لاتحاد الكرة لمعرفة أسباب تأخر الرد على الطلب، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد لعب الفريق لـ9 مباريات متتالية.

واشتكى لاعبو الأهلى، فى أكثر من مناسبة، من ملعب بتروسبورت، بسبب ضيقه الشديد لمقارنة بالملاعب الأخرى.

ويواجه الأهلي الإنتاج الحربى بعد غد السبت فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام، والتى تقام على ملعب السلام لكونها مباراة فريق الإنتاج الحربى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365