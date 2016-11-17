الأهلي عن الانتقال لاستاد القاهرة أو السلام: "لم نتلق ردا على خطاباتنا"

كتب محمد عراقى

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، عن رغبة ناديه فى لعب مبارياته على استاد القاهرة أو ملعب السلام بدلاً من استاد بتروسبورت، والذى يستضيف مباريات الفريق الأحمر حالياً.

وقال عبد الحفيظ لـ"اليوم السابع"، "لم نتلق أى خطابات بشأن طلبنا لنقل مبارياتنا حتى هذه اللحظة"، مؤكداً أن الأهلي سيرسل خطاباً آخر لاتحاد الكرة لمعرفة أسباب تأخر الرد على الطلب، خاصة أن الفترة المقبلة ستشهد لعب الفريق لـ9 مباريات متتالية.

واشتكى لاعبو الأهلى، فى أكثر من مناسبة، من ملعب بتروسبورت، بسبب ضيقه الشديد لمقارنة بالملاعب الأخرى.

ويواجه الأهلي الإنتاج الحربى بعد غد السبت فى الجولة التاسعة من بطولة الدورى العام، والتى تقام على ملعب السلام لكونها مباراة فريق الإنتاج الحربى.