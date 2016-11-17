محمد بن راشد يهنئ قابوس بذكرى يوم النهضة

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لسلطنة عمان عيدها وذكرى نهضتها المباركة الـ46، كما بارك لأخيه جلالة السلطان قابوس المعظم.

وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر: "نبارك لسلطنة عمان عيدها وذكرى نهضتها المباركة ال46، ونبارك لأخي جلالة السلطان قابوس المعظم مجدا أرساه وشعبا عظيما أحبه وأغلاه".

وأرفق سموه تغريدته بفيديو إهداء من شعب دولة الإمارات إلى الشعب العماني الشقيق، بدأ بحديث لسموه عن التطور الذي حققته السلطنة بقيادة قابوس.

وأكد سموه أن الأخوة والصداقة بين الامارات وسلطنة عمان يشهد عليها التاريخ .. وترسخها الجغرافيا .. وتعززها محبة عظيمة و تواصل مستمر بين الشعبين.