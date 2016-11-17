عرض 42 فيلمًا و7 ندوات في ثاني أيام «القاهرة السينمائي»

كتب ـ مصطفى حمزة:

تقام اليوم الخميس ضمن فعاليات ثاني أيام الدورة 38 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولى،7 ندوات فنية، بينما تشهد دور العرض 42 فيلمًا عالميًا ضمن مسابقات الدورة الحالية.

ففى التاسعة مساءً، يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا العرض الثاني لفيلم “يوم للستات”، الذى يمثل مصر بالمسابقة الرسمية، يعقبه ندوة يديرها الناقد طارق الشناوى، بحضور نجوم للعمل إلهام شاهين، فاروق الفيشاوي، ناهد السباعي، محمود حميدة، والمخرجة كاملة أبو ذكرى.

كما تقام مساء اليوم ندوة عن التشريعات السينمائية فى مصر والعالم، بالمجلس الأعلى للثقافة، وفقا للجدول المنظم لثاني أيام الدورة الحالية الصادر عن إدارة المهرجان.

وفى إطار التعريف بالأفلام المصرية الجديدة، يعرض فى السادسه مساءً بمركز الإبداع فيلم “نوارة”، بينما يقدم فيلم “سكر مر” بسينما أوديون، وفى القسم المخصص لتكريم المخرج الراحل محمد خان، تعرض أفلام “أحلام هند كاميليا”، و”عودة مواطن” بالمسرح المكشوف بدار الأوبرا.