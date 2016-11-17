"القوي العاملة" تحذر من العمل بتأشيرة الزيارة لقطر تجنبًا للترحيل

كتب: محمود راغب

أصدر وزير القوي العاملة محمد سعفان، توجيهات للمستشار العمالي الجديد ، بالسفارة المصرية بدولة قطر، هشام كامل ، بضرورة عقد لقاءات دورية شهرية مع العمالة المصرية ، في جميع المناطق بكافة المجالات العمالية للوقوف أولا بأول علي أية مشاكل أو معوقات تقابلهم في حياتهم العملية ، فضلا عن التواصل مع أبناء الجالية لربطهم بالوطن الأم وتعزيز الصلة والتقارب مع مكتب التمثيل العمالي بالدوحة .

وتلقي الوزير ، تقريرا مهما من المستشار العمالي بقطر، يناشد فيه بتوعية العمالة المسافرة بتأشيرة زيارة ، بأنه لايجوز العمل بها ، مشيرا إلي أنه في حالة ضبطة لمشاكل ، حيث يتم دفع غرامة مالية ، ويتم ترحيلة وإبعادة من الدولة .

وقال المستشار العمالى ، أنه عقد أول اجتماع مع ممثلى كل روابط الجالية المصرية في المدينة الصناعية، حيث تم التعارف عن قرب وبشكل جيد من أجل تعزيز الصلة والتقارب بين المكتب العمالى وأبناء الجالية ، وتم الاتفاق على عقد لقاءات دورية شهرية لرفع الوعى لدى أبناء الجالية.

وأشار إلي أنه قام بزيارة مستشفى حمد بالدوحة للوقوف علي أحوال المرضى والمصابين ، حيث تمت زيارة 5 حالات مرضية داخل المستشفى ، وهم :علاء محمد محمد عيسى ، والطفل شريف كريم يوسف محمد ، ومصاب نتيجة حادث سيارة وجارى البحث للعثور على قائدها ، وعبد الستار عبده إمام السبكى ، مريض بالكلى، وحمدى فتحى أحمد قاسم، وطلب استخراج فيش وتشبيه لاستكمال إجراءات نقل الكفالة من كفيله الحالى إلى كفيل جديد، وسوف ترسل السفارة له مندوب إستجابه لطلبه، ومحمد عبد المعطى محمد السيد ، ويتلقى العلاج من آلام فى المفاصل والجسم بشكل عام وهزيل للغاية .