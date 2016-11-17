اليوم.. بدء إجراء القرعة التكميلية لأراضى الإسكان الأكثر تميزاً والمتميز وتأهيل 97 منزل بأسيوط

كتب أحمد حسن

أوضح الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، أنه سيبدأ اليوم إجراء القرعة العلنية اليدوية للمرحلة التكميلية، لقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، والإسكان المتميز، وذلك للحاجزين السابق تقدمهم لحجز قطع الأراضى المطروحة فى القرعة السابقة، ولم يتم تخصيص قطعة أرض لهم بالقرعة العلنية التى تم إجراؤها فى الفترة من 17/7/2016 وحتى1/8/2016، وتم تعديل رغباتهم للحجز خلال الفترة من 7/8/2016 وحتى 25/8/2016، وتنتهى أيام القرعة الثلاثاء الموافق 29/11/2016.

وأضاف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى بيان صحفى أنه بالنسبة لقطع أراضى الإسكان الأكثر تميزاً، فسيتم اليوم، إجراء القرعة لعمارات مسلسل المناطق (1، 2، 3)، بمدينة 15 مايو، وعمارات امتداد العبور الشمالى مسلسل المنطقة 1، بمدينة العبور، وعمارات مسلسل المناطق (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12،13، 14)، بمدينة القاهرة الجديدة، وعمارات امتداد مركز المدينة مسلسل 1، بمدينة دمياط الجديدة، موضحاً أنه سيتم إجراء القرعة لهذه المدن باستاد المقاولون العرب.

وفيما يتعلق بقطع أراضى الإسكان المتميز أضاف الوزير، سيتم يوم الأحد 20/11/2016، إجراء القرعة لعمارات منطقة الـ32 فداناً مسلسل 1، ومنطقة الـ168 فداناً مسلسل 3، والمجاورات (1، 2، 3) بالحى الأول مسلسل 4، والمجاورتين (4، 5) بالحى الأول مسلسل 5، بمدينة 6 أكتوبر، وسيتم يوم الإثنين21/11/2016، إجراء القرعة لعمارات منطقة الـ97 فداناً مسلسل 2، والمجاورات (1، 2، 3) بالحى الثانى مسلسل 6، والمجاورة 4 بالحى الثانى، والمجاورتين (1، 2) بالحى الثالث مسلسل 7، بمدينة 6أكتوبر، وعمارات الروضة وأريحان مسلسل 1، بمدينة السادات، وفيلات المجاورة 5 مسلسل 1، وعمارات المجاورتين (2، 3) الحى السابع مسلسل 2، بمدينة برج العرب الجديدة، وسيتم يوم الثلاثاء22/11/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7)، وسيتم يوم الأربعاء23/11/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل (8، 9، 10)، وسيتم يوم الخميس 24/11/2016، إجراء القرعة لعمارات مسلسل (11، 12، 13، 14، 15)، بمدينة العاشر من رمضان، وسيتم يوم الأحد 27/11/2016، إجراء القرعة لعمارات شمال المدينة مسلسل 1، وعمارات شمال الحى المتميز شرق مسلسل 2، وسيتم يوم الإثنين 28/11/2016، إجراء القرعة لعمارات شمال الحى المتميز غرب مسلسل 3، وعمارات الحى المتميز مسلسل 4، بمدينة بدر، مشيراً إلى أنه سيتم إجراء القرعة لهذه المدن باستاد المقاولون العرب.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه سيتم يوم الثلاثاء 29/11/2016، إجراء القرعة لعمارات جنوب المدينة مسلسل 1، وامتداد مركز المدينة مسلسل 2، بمدينة بنى سويف الجديدة، وعمارات الشريط المتميز مسلسل (1، 2)، بمدينة سوهاج الجديدة، وفيلات الحى السياحى الأول مسلسل 1، بمدينة أسوان الجديدة، مضيفاً أنه سيتم إجراء القرعة لهذه المدن بمقر جهاز كل مدينة.

وأوضح المهندس طارق السباعى، المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز (توقيع المتقدم شخصياً) بحضور القرعة العلنية، معلنا أن التواجد يكون ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، وبالنسبة للحاجزين الذين لم يوفقوا فى القرعة العلنية يتم رد مقدم الحجز السابق سداده اعتباراً من 4/12/2016 لدى فرع بنك التعمير والإسكان السابق سداد جدية الحجز به، أو فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة، وسيتم إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة www.newcities.gov.eg وبنك التعمير والإسكان www.hdb-egy.com، وكذلك كشوف القرعة بكل من جهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.

وعلى جانب أخر أعلن اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، عن طرح 8 مناقصات لأعمال تأهيل 97 منزلاً بقرى مركز ديروط فى محافظة أسيوط، ومركزى دير مواس والمنيا فى محافظة المنيا، ومركز طما فى محافظة سوهاج، ومركز أبوتشت فى محافظة قنا، ضمن مشروع تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية، الممول من الصندوق الاجتماعى للتنمية، والمدرج بمشروعات البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة الممول من البنك الدولى، وسيتم الطرح فى مناقصات تنافسية محلية بنظام المظروف الواحد بين مقاولى القطاع الخاص المصنفين فى الفئة السابعة على الأقل، وذلك طبقاً لشروط البنك الدولى، والصندوق الاجتماعى للتنمية، المدرجة بكراسة الشروط والمواصفات، والقانون رقم 89 لسنة 1998 وتعديلاته فيما لم يرد به نص بشروط البنك الدولى، والصندوق الاجتماعى للتنمية.

وقال رئيس الجهاز المركزى للتعمير : بالنسبة لمشروعات محافظتى أسيوط والمنيا، تم تحديد جلسة الاستفسارات يوم الثلاثاء الموافق22/11/2016، وجلسة فتح المظاريف يوم الثلاثاء الموافق 29/11/2016، بمقر جهاز التعمير الكائن بالعنوان (أسيوط – نزلة عبداللاه – بجوار مركز التدريب على حرف التشييد والبناء)، أما مشروعات محافظتى قنا وسوهاج، فقد تم تحديد جلسة الاستفسارات يوم الأربعاء الموافق 23/11/2016، وجلسة فتح المظاريف يوم الأربعاء الموافق 30/11/2016، بمقر منطقة تعمير سوهاج الكائنة بالعنوان (سوهاج – مدينة ناصر – عمارة رقم (62أ) – بجوار هايبر ماركت مصرية).

وأضاف اللواء محمد ناصر أن على من يرغب فى التقدم شراء نسخة من مستندات العطاء، ويجب أن يصحب العطاء تأمين بقيمة 7 آلاف جنيه لكل عملية، مشيراً إلى أن شراء كراسة العطاء لمشروعات محافظتى أسيوط والمنيا، من مقر جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد الكائن بالعنوان (أسيوط – نزلة عبداللاه – بجوار مركز التدريب على حرف التشييد والبناء)، ولمشروعات محافظتى قنا وسوهاج، من مقر منطقة تعمير سوهاج الكائنة بالعنوان (سوهاج – مدينة ناصر – عمارة رقم (62أ) – بجوار هايبر ماركت مصرية).